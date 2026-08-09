Provincia
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El gobierno provincial gestionará ante Nación un alivio en las tarifas eléctricas para el sector foresto-industrial
Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, la primera empresa adherida al RINI que invirtió tres millones de dólares
“Miguel, tu perdón no nos alcanza”: el mensaje de la familia de Stefanía Sosa al conductor que la mató
Rogelio Frigerio presentó el balance de gestión de OSER y aseguró que redujo el déficit en un 30 por ciento
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Benegas Lynch respondió a la impugnación de Di Tullio: "Un beneficio general no es un privilegio particular"
Un senador entrerriano fue acusado de ser "socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras a extranjeros"
Frigerio destacó que el acuerdo con Anses es "el mayor reconocimiento de fondos obtenido por Entre Ríos"
Senado de Entre Ríos: Nancy Miranda abandonó el bloque del PJ y Emanuel Noir fue nombrado Ciudadano Ilustre
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