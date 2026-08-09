Mundo
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Crisis migratoria: La Unión Europea convoca a una reunión de emergencia y España refuerza la frontera en Ceuta
Lula da Silva rompió el silencio y escaló la tensión bilateral con Milei: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer”
El Gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los agraviantes dichos de Milei sobre Lula
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Estados Unidos aplicará desde este viernes nuevos aranceles a 60 países: cómo impactará en la Argentina
Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales para menores de 15 años
Recrudecen los ataques: Estados Unidos destruyó 140 objetivos militares e Irán lanzó misiles contra cuatro países
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