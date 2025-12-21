La ciudad de Concepción del Uruguay fue escenario de la 4ª Fiesta Anual del Deporte Entrerriano 2025, una celebración que reunió a deportistas, dirigentes, entrenadores, familias y autoridades para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados a lo largo del año. La ceremonia se desarrolló en el auditorio municipal Carlos María Scelzi y se consolidó como un espacio de encuentro, identidad y orgullo provincial.

En representación de la Secretaría de Deportes de la provincia, a cargo de Sebastián Uranga, participó el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, quien destacó el valor formativo del deporte y el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada logro: "Cada reconocimiento representa horas de trabajo, compromiso y superación. Detrás de cada deportista hay familias, dirigentes y entrenadores que sostienen ese esfuerzo".

En ese marco, Amden puso en relieve el acompañamiento institucional y agregó: "Traigo también el saludo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio; del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, quienes impulsan y acompañan el desarrollo del deporte entrerriano".

Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, definió la jornada como una auténtica celebración colectiva, subrayando que el deporte abre oportunidades, forma personas y contribuye a la construcción de proyectos de vida.

Por último, el presidente Confederación Entrerriana de Deportes, Héctor David, quien estuvo acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva, resaltó el rol de las instituciones deportivas y la tarea dirigencial en tiempos desafiantes: "No siempre es sencillo sostener los procesos, pero el compromiso, la pasión y la responsabilidad de quienes conducen las instituciones mantienen viva la llama del deporte entrerriano".

La celebración distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y estuvo a cargo de la Confederación junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Durante el encuentro se valoró el esfuerzo de los deportistas que representan a la provincia y al país, y se destacó que el reconocimiento alcanza también a quienes no pudieron estar presentes por condiciones climáticas o compromisos deportivos. Se remarcó que el mérito no se limita al resultado, sino que incluye disciplina, constancia, ejemplo y sentido de pertenencia.