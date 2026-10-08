El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, renombrado Día de la Raza en Argentina. Para los trabajadores en relación de dependencia, la fecha tiene un tratamiento específico: quienes deban trabajar durante el feriado tienen derecho a cobrar una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual.

El 12 de octubre es un feriado nacional trasladable y no un día no laborable ni un feriado con fines turísticos. Por ese motivo, se aplica el régimen previsto para los feriados nacionales por la Ley de Contrato de Trabajo.

Si la actividad no requiere que el empleado preste servicios durante el feriado, el trabajador cobra igualmente la remuneración correspondiente al día, sin que se le descuente de su salario.

En cambio, si por las características de la actividad debe trabajar el lunes 12, corresponde el pago de la jornada habitual más una suma igual, lo que en la práctica significa cobrar el doble por ese día.

¿Qué pasa con el comercio?

Los comercios pueden abrir durante el feriado, según la actividad y la decisión de cada establecimiento. Si un empleado de comercio trabaja ese día, se aplica el régimen correspondiente a los feriados nacionales y debe recibir el pago adicional previsto por la legislación laboral.

Por eso, supermercados, locales gastronómicos, estaciones de servicio y otros establecimientos pueden funcionar, aunque los horarios dependerán de cada comercio.

Bancos: no habrá atención presencial

Los bancos permanecerán cerrados el lunes 12 de octubre por el feriado bancario. No habrá atención en las sucursales, aunque continuarán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias, el home banking y otros canales electrónicos.

Administración pública

En términos generales, las oficinas de la Administración Pública no tendrán atención habitual durante el feriado nacional. Los organismos y servicios que deban mantener guardias o prestaciones esenciales funcionarán con los esquemas previstos para estas jornadas.

En el caso de las administraciones provinciales y municipales, también deberán contemplarse las disposiciones y servicios establecidos por cada jurisdicción.

Universidades

Las universidades nacionales no tendrán clases ni actividad académica habitual durante el feriado. En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el calendario académico contempla el lunes 12 de octubre como feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera, el lunes 12 de octubre habrá sectores que permanecerán cerrados y otros que mantendrán su actividad. Para los trabajadores en relación de dependencia, la diferencia central es que si deben prestar servicios durante el feriado nacional, la jornada debe pagarse con el adicional correspondiente, mientras que quienes no trabajen mantienen el derecho a percibir la remuneración del feriado.