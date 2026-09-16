Desde el Municipio informaron que se realizará una nueva entrega de las Becas Deportivas, “una iniciativa destinada a acompañar y reconocer a deportistas locales que se destacan en diferentes niveles de competencia”.

En esta cuarta edición serán beneficiados 135 deportistas de entre 12 y 30 años, pertenecientes a 29 disciplinas deportivas. Del total, 74 son mujeres y 61 son varones, reflejando una amplia participación de atletas de distintos ámbitos y especialidades.

Según indicaron, el programa contará este año con una inversión total de $76.000.100, destinada a acompañar el desarrollo deportivo de quienes representan a Gualeguaychú en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Las becas se distribuyen en distintas categorías según la trayectoria, el rendimiento y la proyección de cada deportista: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú más Deportes. Cada nivel contempla diferentes perfiles y etapas dentro del recorrido deportivo.

El proceso se desarrolla bajo la órbita de la Dirección de Deportes, que tiene a su cargo el seguimiento y control del programa. La evaluación de las postulaciones corresponde a la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes de distintos sectores vinculados al deporte, entre ellos deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas deportivos y concejales.

La selección de los beneficiarios contempla los antecedentes y logros obtenidos por cada postulante en el año 2025, con el objetivo de reconocer tanto el rendimiento alcanzado como la proyección de quienes continúan desarrollándose en sus respectivas disciplinas.

La entrega de las Becas Deportivas Municipales 2026 se realizará el próximo martes 22 de septiembre, a las 20 h, en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación.