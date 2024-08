Hace más de siete años que comenzó a tratarse la problemática de la irregularidad en torno a las Residencias Gerontológicas y Casas de Cuidado en Gualeguaychú. Sin embargo, recién en 2023 fue sancionada la ordenanza 12.748 que adhiere a la Ley provincial que tipifica y reglamenta estas prestaciones. En ella, no solamente se deja asentado los principios de Derechos Humanos que se deben velar, sino también las características edilicias con las que deben cumplir estos espacios.

Para poder llevar a cabo de forma efectiva y sin afectar a la población adulta mayor, el proceso de regulación cuenta con tres etapas: la inscripción al registro municipal, la adecuación edilicia y la habilitación.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano expresó que “empezamos a cumplir con una ordenanza que se aprobó el año pasado, en la cual estuve involucrado y pudo salir gracias al trabajo en conjunto de los diferentes bloques. El registro de las Residencias Gerontológicas y Casas de Cuidado tendría que haber comenzado durante la gestión anterior, pero cuando asumimos no había nada”.

En cuanto a la primera etapa en el camino de la regularización, constó de la creación de un Registro Único y Público, en el que hasta el momento se inscribieron en un total de 15 Residencias Gerontológicas y Casas de Cuidado. Para poder llevar a cabo esta instancia se creó un equipo interdisciplinario compuesto por personal de planta, entre los que se encuentran especialistas en gerontología, una licenciada en Seguridad e Higiene y un representante de Salud, entre otros profesionales, que notificó a estos lugares sobre la normativa.

“A través del registro, las Residencias y Casas de Cuidado prestaron el consentimiento de adecuarse y entrar en la órbita de la ordenanza. Se los notificó con ordenanza en mano y les prestamos la ayuda del equipo gerontológico para llevar a cabo la etapa de adecuación. Estos lugares alojan en total 250 adultos mayores, que se agrega a los ya habilitados como el San Joaquín y el Hogar de Adultos. En tanto, están pronto a abrir sus puertas dos espacios más. Entonces tendríamos 19 residencias en la ciudad, aunque no descartamos que haya más”, detalló Olano.

En la actualidad, el equipo interdisciplinario está realizando visitas espontáneas a los prestadores y llevando adelante un plan mensual con el que deben cumplir las Residencias y Casas de Cuidado para poder conseguir en dos años la habilitación definitiva de parte del Municipio.

“Se elaboraron programas de trabajo que tienen dos años de vigencia y se ajustan a la situación particular de cada espacio. Al final del camino tiene como objetivo la habilitación definitiva del lugar porque la ordenanza manda una obligación a cumplimentar con ciertos requisitos edilicios y somos conscientes que estos espacios son un derecho humano de los adultos mayores y no podemos salir a clausurar porque entendemos que hay personas que tenemos que tutelar por sus derechos y no queremos que queden en la calle. Ahora, si después de notificar varias veces sobre la ordenanza, alguna residencia sigue sin registrarse y comenzar el proceso de adecuación, se aplicará todo el peso de las sanciones que prevé la normativa”, aclaró Olano.

Para alentar el registro y la adecuación de las Residencias y Casas de Cuidado, la ordenanza dispone en el artículo 58: “Redúzcase en un 50%, y por el plazo de dos (2) años contados desde la vigencia de la presente ordenanza, todas las tasas municipales que se exijan para el proceso de habilitación municipal de las RGLE y las CCPM”.

La accesibilidad es un factor transversal que debe optimizarse en estos establecimientos y no solo involucran la existencia de rampas con su adecuada pendiente sino también los pisos, que en muchos casos son demasiado resbalosos para las personas mayores.

Además de la inspección edilicia, el representante de Salud que forma parte del equipo, se encarga de verificar el estado de salud de los adultos. En esta línea, también se trabaja en la comunicación con los familiares, los residentes y los dueños de estas instituciones.

La tercera etapa involucra la habilitación definitiva por parte del Municipio, a cargo de la Dirección de Habilitaciones, que es el organismo de contralor que prevé la normativa. Una vez que se logra completar esta instancia, los establecimientos pueden acceder a la habilitación provincial.

La situación de Hogar de Ancianos

Hay pocas instituciones de la ciudad que tengan tanta estima de parte de la sociedad como el Hogar de Ancianos y es de público conocimiento la lucha de la institución por lograr su sustentabilidad económica.

En este camino, hace muchos años que la comisión directiva se encuentra trabajando y realizando gestiones para ser prestadores de PAMI, pero hasta el momento no lo han conseguido.

Al respecto, Olano apuntó: “Estamos teniendo charlas con los directivos del Hogar de Ancianos y tenemos la misión de lograr que sea prestador de PAMI, por vemos con beneplácito la designación de la nueva responsable del organismo Andrea Sánchez para poder gestionar en conjunto esta cuestión”. Asimismo, adelantó que Sánchez mantendrá primero una charla con el intendente Davico y después esperamos poder reunirnos con ella para tratar diversas temáticas: “Nos interesa lograr una articulación entre PAMI, Municipio y Hogar de Ancianos”, apuntó.

Por último, manifestó que otro de los tópicos a tratar con la nueva responsable de la entidad es el convenio que mantiene con el Centro de Día “Cara al Sol”.