Cada 18 de junio se conmemora el Día de la Bandera de Gualeguaychú, fecha instituida por ordenanza al consagrarse la insignia oficial de la ciudad.

La Bandera de Gualeguaychú fue adoptada oficialmente a partir de un concurso público impulsado por la Comisión Pro Bandera Oficial de San José de Gualeguaychú. El diseño ganador, denominado bajo el seudónimo “Yaguarisito”, fue obra de Francisco Melchiori.

La insignia reúne colores y símbolos vinculados a la identidad local. El verde representa los campos y la naturaleza; el amarillo, las playas y los sembrados; y el celeste, el cielo y el agua. Además, incorpora el símbolo del toro y la víbora, en referencia a la leyenda de la fundación de Gualeguaychú escrita por Fray Mocho.