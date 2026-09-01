18 equipos disputaron la segunda fecha de la Liga Municipal de Ajedrez
La Liga Municipal de Ajedrez tuvo continuidad, el pasado lunes 31 de agosto, con la disputa de su segunda ronda que reunió a 18 equipos y alrededor de 130 jugadores.
Durante la jornada se desarrollaron nueve enfrentamientos. Municipalidad de Larroque, Dock Sud, El Potrero 2026 y Capanegra consiguieron victorias por 4-0 frente a Biblioteca R. García - A, Centro S. C. D. Sirio Libanés, SUM de Suburbio Sur y Polideportivo, respectivamente. Además, Independiente de Gualeguaychú derrotó 3-1 a Chipote 24hs. C.S.L.; Academia de AjedrezGM superó por el mismo resultado a Club de Los Abuelos - A.A.M.; Racing Club Blanco venció 3-1 a Independiente de Gualeguaychú B; y B° Cacique - P.D.M. 2026 se impuso 3-1 ante Racing Club Verde. El restante encuentro terminó en empate 2-2 entre Negro - SUM Suburbio Sur P.D.M. y Academia GM “Los Peoncitos”.
Con estos resultados, Municipalidad de Larroque, Academia de AjedrezGM, Dock Sud e Independiente de Gualeguaychú comparten el primer lugar de la tabla de posiciones. Más atrás se ubican Racing Club Blanco y El Potrero 2026, también igualados entre sí.
Luego aparecen Chipote 24hs. C.S.L. y Club de Los Abuelos - A.A.M. En las posiciones siguientes se encuentran Centro S. C. D. Sirio Libanés, B° Cacique - P.D.M. 2026 y Capanegra, mientras que Biblioteca R. García - A, Academia GM “Los Peoncitos”, Negro - SUM Suburbio Sur P.D.M. e Independiente de Gualeguaychú B completan los puestos intermedios. Polideportivo, SUM de Suburbio Sur y Racing Club Verde ocupan las últimas posiciones de la clasificación.
La tercera ronda de la Liga Municipal de Ajedrez se disputará el lunes 28 de septiembre, desde las 19:30, en el Club Defensores del Sur. La jornada dará continuidad al calendario de la competencia y volverá a reunir a los equipos participantes.