La Liga Municipal de Ajedrez tuvo continuidad, el pasado lunes 31 de agosto, con la disputa de su segunda ronda que reunió a 18 equipos y alrededor de 130 jugadores.

Durante la jornada se desarrollaron nueve enfrentamientos. Municipalidad de Larroque, Dock Sud, El Potrero 2026 y Capanegra consiguieron victorias por 4-0 frente a Biblioteca R. García - A, Centro S. C. D. Sirio Libanés, SUM de Suburbio Sur y Polideportivo, respectivamente. Además, Independiente de Gualeguaychú derrotó 3-1 a Chipote 24hs. C.S.L.; Academia de AjedrezGM superó por el mismo resultado a Club de Los Abuelos - A.A.M.; Racing Club Blanco venció 3-1 a Independiente de Gualeguaychú B; y B° Cacique - P.D.M. 2026 se impuso 3-1 ante Racing Club Verde. El restante encuentro terminó en empate 2-2 entre Negro - SUM Suburbio Sur P.D.M. y Academia GM “Los Peoncitos”.

Con estos resultados, Municipalidad de Larroque, Academia de AjedrezGM, Dock Sud e Independiente de Gualeguaychú comparten el primer lugar de la tabla de posiciones. Más atrás se ubican Racing Club Blanco y El Potrero 2026, también igualados entre sí.

Luego aparecen Chipote 24hs. C.S.L. y Club de Los Abuelos - A.A.M. En las posiciones siguientes se encuentran Centro S. C. D. Sirio Libanés, B° Cacique - P.D.M. 2026 y Capanegra, mientras que Biblioteca R. García - A, Academia GM “Los Peoncitos”, Negro - SUM Suburbio Sur P.D.M. e Independiente de Gualeguaychú B completan los puestos intermedios. Polideportivo, SUM de Suburbio Sur y Racing Club Verde ocupan las últimas posiciones de la clasificación.

La tercera ronda de la Liga Municipal de Ajedrez se disputará el lunes 28 de septiembre, desde las 19:30, en el Club Defensores del Sur. La jornada dará continuidad al calendario de la competencia y volverá a reunir a los equipos participantes.