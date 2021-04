20 años de amor: quiénes son los protagonistas del pasacalle que apareció en el puente

"Patricia, muy feliz aniversario, 20 años y vamos por muchos más, te amo" dice el pasacalle que apareció esta mañana en el puente Méndez Casariego.

Cristian contó a ElDía que se conocen con Patricia "desde chicos", y allí comenzó esta historia de amor, que hoy tiene su aniversario número 20 de casados. "La idea fue hacer algo diferente, quise hacerla sentir bien y amada", expresó.

El gualeguaychuense aseguró que "es la mujer que elegí para la vida, es todo, me dio todo de ella y cuatro hijas maravillosas", sintió.

cartel puente

¿Cuál fue la reacción de Patricia?

Según expresó el enamorado a ElDía, ella se sorprendió mucho con la particular iniciativa. "No se lo esperaba, quedó "muy contenta", aseguró.

Además, Patricia en las redes sociales le dedicó un video a su marido, con el siguiente mensaje: "Mi amor, sin dudas me siento muy afortunada y orgullosa de tener un esposo como vos, estoy más que segura que la vida, obra de Dios me a premiado con tu presencia y compañía como mi pareja. Creo que tu sabes muy bien, me conoces bien que no suelo ser una mujer muy expresiva, cariñosa, pero ha llegado el momento en el cual te diga cuanto te amo y lo agradecida que me siento porque tu estas a mi lado. Me siento muy feliz y contenta de amanecer todos los días al lado de un hombre que me complementa y me hace feliz con el cual he podido formar mi hogar con cuatro hermosas princesitas. Agradezco a Dios por esta bellisima familia que hemos formado .Te Amo!. 20 Años .MUY FELIZ ANIVERSARIO!..."