Corría el año 1977 cuando Edson Arantes do Nascimento, Pelé, le puso un punto final a su larga y exitosa carrera en el fútbol. Tenía 40 años, más de 1000 goles y una montaña de trofeos, que incluían tres copas del mundo. Por entonces, Brasil veía crecer a varias estrellas y entre ellas había una ignota modelo llamada María da Graça Meneghel, alias Xuxa, de 17 años, que soñaba con ser actriz.

Una tarde, la estrella brasileña y la hermosa rubia se cruzaron en una sesión de fotos. Era el año 1980 y ella había ocupado un lugar en varias películas y novelas. Su ascenso había sido maratónico y eso la llevó a ser convocada por la revista Manchete para posar junto a O Rei. Para entonces, el ex futbolista había roto su matrimonio con Rosemeri Choibi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos, Kelly Cristina, Edinho y Jennifer. El flechazo con Xuxa fue inmediato.

Ninguno de los dos sabía que estaban a punto de conformar uno de los romances más escandalosos de Brasil. La relación duró seis años y tuvo de todo. Parecía como si dos opuestos estuvieran listos para amarse tanto como para destruirse. La gran ganadora de todo eso fue Xuxa, que creció mediáticamente en toda América Latina a niveles que jamás soñó. Lo cierto es que el noviazgo estuvo cargado de infidelidades y violencia.

Cuando se cruzaron, Pelé había vuelto de New York, tras su paso por el Cosmos, y conoció a Xuxa, que era menor de edad. Hoy sería un escándalo. Pero eran otros tiempos. Sin dudas, con valores que hoy serían cancelados. En el centro de la tapa, Pelé lucía un smoking y cuatro modelos lo rodeaban. Antes de encarar a Xuxa, el astro fue por otra rubia. Se llamaba Luiza Brunet. Pero como era casada, rechazó la invitación del ex futbolista. Entonces le tocó a la otra rubia.

“Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad”, recordó Xuxa en una entrevista. Pero Pelé no estaba acostumbrado a las derrotas, ni a los rechazos. Entonces tomó la iniciativa como nadie. “Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, recordó Xuxa en la misma nota.

No se separaron más por seis años. Y la carrera de Xuxa fue en ascenso total. Con él se transformó en La Reina de los bajitos. En su libro autobiográfico Memorias, Xuxa afirmó que Pelé fue el primer amor de su vida. También dijo que con él debutó sexualmente y que con él también sufrió las primeras infidelidades. Sin dudas, Pelé la hizo sufrir.

Mientras el periodismo de espectáculos ponía en el ojo de la tormenta a Pelé por salir con una menor de edad, la relación parecía afianzarse. En su libro, Xuxa dijo sobre esa relación: “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá”.

Y sigió: “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”.

A los 23 años, Xuxa se cansó y lo dejó. ¿Qué dijo Pelé sobre ella? Algo muy desagradable. “Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, afirmó el siempre polémico Rei.

