El miércoles, el Indec publicó el último índice de pobreza. Actualmente, 40,9% del país se encuentra por debajo de la línea que marca una realidad que hace tiempo está lejos de ser una sorpresa: 18,5 millones de personas son pobres y 4,7 millones, indigentes.

$23.862.500 Es el total de todas las asignaciones universales por hijo (AUH) recibidas por 9545 personas en el Gualeguaychú

La historia del país de los últimos 40 años, pero cada vez peor. Por eso, resultan cada vez más importantes, sobre todo durante el aislamiento, las ayudas del Estado. En este marco, se supo que el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se llevará a cabo el mes próximo, pero se esperan novedades respecto a las condiciones de implementación.

20.550 Son las personas que cobran el IFE en el Departamento

“El Gobierno está estudiando las alternativas, pero está claro que los planes sociales deben estar asociados al trabajo, con capacitaciones en oficios y posibilidad de terminar el secundario”, declaró hace algunos días el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Un indicio de por dónde vendrán los cambios? Puede ser. Lo cierto es que hasta el momento lo único que se hizo trascender es que el cuarto IFE se abonará en octubre.

Y, según los datos oficiales del organismo, el tercer IFE lo cobraron 20.550 personas en el departamento Gualeguaychú, lo que implica un desembolso de $205.500.000 en la economía local. En este marco, ElDía dialogó con el titular de la Anses local, Sebastián Díaz, quien asumió, pandemia de por medio, hace poco más de cuatro meses.

sebastian diaz Sebastián Díaz, en su oficina del primer piso de la Anses Gualeguaychú, charlando con ElDía

“La oficina de Gualeguaychú es parte de la Regional Litoral, que conduce Diego Mancilla e incluye a todas las oficinas del organismo, de Santa Fe y de Entre Ríos. El proceso que se está dando en Anses es de trabajo, codo a codo, con los municipios”, presentó el ex subsecretario de Poder Popular municipal y concejal por el peronismo.

Díaz desembarcó en el organismo nacional después de muchísimos años de conducción por parte de Roberto Bussano, uno de los pocos funcionarios en cargos jerárquicos en dependencias nacionales que se mantuvo en su puesto a pesar de diferentes cambios de gobierno.

$205.500.000 ingresan al departamento cada vez que se paga el IFE

“Me encontré con un equipo de trabajo que estuvo a la altura de las circunstancias, que entendió la situación que estamos viviendo, y a pesar de que algunos de ellos hubiesen podido trabajar desde sus casas, estuvieron dispuestos desde el primer minuto y acá los encontrás, trabajando”, reconoció el nuevo jefe.

Desinversión y reconstrucción

“Nuestro proyecto de gobierno busca volver a poner a la Anses en los barrios, cercano a la gente; ir a buscar a esas personas que tienen derechos, y no quedarnos sentados esperándolos. El objetivo es reconstruir el organismo”, aseguró el funcionario. Y, en esta línea, cuestionó “la desfinanciación que se había hecho, no solamente en materia de personal, a medida que se iban jubilando no se iban incorporando personas, sino también en las estructuras, en los elementos de trabajo”.

Nuestro proyecto de gobierno busca volver a poner a la Anses en los barrios, cercano a la gente

En esta nueva etapa, “involucramos a los equipos de gobierno municipales par acompañar a los ciudadanos y ciudadanas, para que accedan a la atención virtual”, remarcó el hombre fuerte del piaggismo como una de las políticas centrales de la actualidad.

3.833 son los titulares de la Tarjeta Alimentar en Gualeguaychú, lo que representa una inversión de $19.165.000

“Anses te acompaña desde que estás en la panza de tu madre hasta el fallecimiento. Está presente en todo ese proceso. Desde la prestación del prenatal, hasta acompañar a la madre que trabaja en esos tres meses de licencia; con la Asignación Universal por Hijo, pasando por el Progresar y el Procrear. Ahora, con el ATP, con el 50% del sueldo de los trabajadores de las Pymes, o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ni hablar de las jubilaciones y las pensiones, hasta el acompañamiento en el sepelio, a través del Subsidio de Contención Familiar, que aumentó de 6 mil a 15 mil pesos”, enumeró.

Anses te acompaña desde que estás en la panza de tu madre hasta el fallecimiento

“En el medio de todo eso se van detectando cosas -aclaró-, por eso es importante el trabajo coordinado con el Estado municipal. Porque, por ejemplo, si a una persona no le corresponde el Progresar, que es una beca de estudio, puede que sí le corresponda un Plan Más Joven, que acompaña a terminar sus estudios a aquellos que tienen entre 18 y 24 años”.

$44.820.000 Es lo que Anses deposita cada mes en jubilaciones y pensiones para unas 14.940 personas

¿Cómo se financia Anses?

“Alrededor del 50% del aporte viene de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, del 21% del IVA. Después tenemos, obviamente, los aportes de los trabajadores y las trabajadoras, y las inversiones que tiene el organismo en las diferentes empresas del Estado”, explicó Díaz.

No es un gasto, es una inversión, un derecho

“Cuando a veces se cuestiona que se le da una pensión o un IFE a una persona, no es que se le da, trabajamos para generar esos derechos y ampliarlos. Y todos los ciudadanos que consumen aportan a la Anses. No es un gasto, es una inversión, un derecho”, defendió el flamante conductor de la oficina de San Martín 1024.

293.347.500 Es lo que desembolsó la Anses en mayo pasado