Cada 21 de mayo se conmemora en Entre Ríos el Día de los Afroentrerrianos y la Cultura Afrolitoraleña, una fecha instituida por la Ley Provincial N° 10884 en honor a María Francisca Lencinas, considerada la primera afroentrerriana registrada en documentos escritos conservados en la provincia.

En Gualeguaychú, el Museo Casa de Haedo, Sitio de Memoria Afro, desarrolla un trabajo sostenido de rescate, investigación y visibilización de las historias afroentrerrianas, a partir de acciones que permiten vincular a cada visitante con un pasado poco conocido y muchas veces ocultado.

María Francisca Lencinas era hija de Vicente Lencinas y María Josefa Cano, pardos libres. Nació el 21 de mayo de 1755 en Paraná y fue bautizada el 26 de ese mes, según consta en los registros de los libros de bautismo de la iglesia.

El rescate de esta fecha tiene un sentido cultural amplio, ya que invita a repensar las raíces entrerrianas frente a una tradición histórica que invisibilizó el aporte afro a nuestra cultura. Diversas investigaciones han demostrado la presencia de población afro en la provincia, integrada por personas que llegaron y vivieron en condiciones de esclavitud y que, aun desde un lugar de marginalidad impuesto por la sociedad colonial, protagonizaron diversos procesos históricos de nuestra patria.

En ese marco, la Casa de Haedo recopila y conserva material documental de gran valor histórico, vinculado a la compra y venta de esclavos, la migración forzada de personas y el modo en que sus vidas fueron integrándose en la Gualeguaychú colonial. También ofrece una mirada sobre el largo camino recorrido hasta obtener su libertad e inclusión social.

Publicaciones periodísticas, fotografías, óleos y documentos, como censos y testamentos, permiten construir un relato con profundo contenido social y actual. A través de su recorrido, el museo propone descubrir un universo de historias que pertenecen a la comunidad y que forman parte de la memoria étnica de la ciudad.

Además, los contenidos son trabajados con la comunidad educativa y de manera colaborativa con la Asociación Civil “Entre Afros”, que representa y reúne a afrodescendientes de la región, a través de propuestas de investigación, difusión, arte y cultura.

Desde el Museo Casa de Haedo, Sitio de Memoria Afro, invitan a las personas afrodescendientes, o a quienes crean serlo, a compartir sus historias y avanzar en su reconstrucción. El espacio trabaja en el rescate y la visibilización de la herencia cultural legada por hombres, mujeres y niños que llegaron a estas tierras privados de su libertad.

Para coordinar una visita o acercar información, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 3446 402354.