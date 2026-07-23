De características únicas, a nivel regional, provincial y nacional, la Corneta Murguera, de creación local, es símbolo de los Corsos Populares “Matecito” desde el momento de su concepción, a finales de la década del ´30. Este instrumento es la única corneta traversa que se conoce hasta el momento.

Su confección y utilización conlleva ciertos saberes y prácticas tradicionales que se van transmitiendo de generación en generación, de manera oral, de maestro a principiante, lo que la convierte en un bien patrimonial.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad mediante ordenanza n° 12.178/17. En Entre Ríos fue declarada de Interés Cultural y Turístico, por resolución n° 236/19 e incluida junto a los Corsos Populares “Matecito” en el inventario de Patrimonio Cultural de la Nación.

Se estableció el 23 de julio como su día conmemorativo en relación a la inauguración del Monumento a la Corneta, hoy emplazado en el Parque del Museo del Carnaval.

Actualmente, el Museo del Carnaval implementa la actividad “Sonido de Patrimonio” mediante el “Programa Municipal de Educación Patrimonial".

La construcción de una Corneta Murguera en el ámbito museístico no implica únicamente la realización de un objeto, sino la vivencia de un oficio que forma parte del patrimonio vivo de la ciudad. Así, el Museo del Carnaval se posiciona como espacio activo de transmisión cultural, donde la actividad carnavalera se experimenta y se recrea.

Desde el Museo del Carnaval se invita a la comunidad e participar de la Feria Internacional del Libro, escenario Olegario V. Andrade -en los Galpones del Puerto-, donde parte del equipo realizará una charla titulada: "La Corneta Murguera: de tradición a patrimonio", este viernes 24 de julio, a las 16.20 horas, con entrada libre y gratuita.