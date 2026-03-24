En un posteo titulado “A 50 años del golpe militar: memoria, compromiso y convivencia“, el gobernador Rogelio Frigerio dejó un mensaje al cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura genocida en nuestro país.

“Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromismo con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes”, resaltó el mandatario provincial. Y agregó: “Porque cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo”.

En otro apartado, Frigerio apuntó que “la democracia es una construcción permanente” y señaló que el “desafío” es trazar un “rumbo con responsabilidad y sin atajos”.