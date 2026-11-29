Este domingo 29 de noviembre se llevó adelante la 2ª Maratón por Malvinas, organizada por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes de la Municipalidad. La actividad tuvo como punto de encuentro el Corsódromo y contó con más de 660 personas inscriptas en una propuesta que combinó deporte, participación comunitaria y homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

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Las competencias se desarrollaron en dos distancias, de 4 y 8 kilómetros, con recorridos por diferentes sectores de la ciudad. Además, se realizó una caminata participativa de 2 kilómetros, que permitió sumar a familias y vecinos a una jornada dedicada a mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la soberanía argentina.

En la clasificación general femenina de 4 kilómetros, el primer puesto fue para Grecia Cornetta, quien completó el recorrido en 17 minutos y 1 segundo. El segundo lugar lo obtuvo Tatiana Caseres, con 19 minutos y 21 segundos, mientras que Norma Raquel Muñoz alcanzó la tercera posición con 20 minutos y 54 segundos.

Por su parte, en la clasificación general masculina de 4 kilómetros, el ganador fue Tadeo Cornetta, con un registro de 15 minutos y 46 segundos. En segundo lugar llegó Mauricio Molina, con 15 minutos y 50 segundos, seguido por Jerónimo Pereyra, quien completó la distancia en 16 minutos y 34 segundos.

En la prueba de 8 kilómetros, clasificación general masculina, el primer puesto fue para Lisandro Frossard, con un tiempo de 29 minutos y 30 segundos. El segundo lugar lo consiguió Gonzalo Acosta, con 29 minutos y 37 segundos, mientras que Sergio Meoniz se ubicó tercero, con 31 minutos y 5 segundos.

En tanto, en la clasificación general femenina de 8 kilómetros, la ganadora fue Cirene Mallarino, quien completó el recorrido en 39 minutos y 5 segundos. La segunda posición correspondió a Johana Estefanía Barrios, con 40 minutos y 4 segundos, y el tercer lugar fue para Dalma Ramos, con un registro de 42 minutos y 29 segundos.

Todos los competidores recibieron una medalla por su participación, como reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de formar parte de esta jornada deportiva y conmemorativa. Asimismo, se realizó la premiación de los tres primeros puestos de las distintas categorías femeninas y masculinas, distribuidas por edades en ambas distancias.



La entrega de premios permitió reconocer el desempeño de corredores de diferentes generaciones y celebrar sus logros junto a familiares, compañeros y vecinos que acompañaron el desarrollo de las pruebas.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; y los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, junto a veteranos de guerra, familias y vecinos.

Más allá de los resultados deportivos, la maratón tuvo como propósito rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Cada recorrido representó una oportunidad para compartir una actividad comunitaria vinculada con la memoria, el reconocimiento y la defensa de la soberanía nacional.

Resultados por categorías

4 kilómetros – Femenino

10 a 19 años

Grecia Cornetta – 17:01 Lucía Aquino López – 21:55 Candelaria Sandobal – 24:20

20 a 29 años

Emeli Santa Cruz – 24:47 Tania Juliana Ludueña – 25:40 Bianca Ipperi – 25:52

30 a 39 años

Tatiana Caseres – 19:21 Cielo González – 21:58 Andrea Daniela Canadá – 22:13

40 a 49 años

Norma Raquel Muñoz – 20:54 Gladys Fauez – 23:04 Paola Arancibia – 23:10

50 a 59 años

Marta Giménez – 24:32 Delfina Verónica Almirón – 26:18 Evangelina Romero – 27:16

4 kilómetros – Masculino

10 a 19 años

Tadeo Cornetta – 15:46 Gerónimo Albonico – 18:29 Santino Davico – 20:01

20 a 29 años

Jerónimo Pereyra – 16:34 Patricio Aranda – 20:03 Juan Martín Veglienzone – 21:16

30 a 39 años

Mauricio Molina – 15:50 Gabriel Gonzales – 17:25 Exequiel Zapata – 17:41

40 a 49 años

Mauro Andrés Baldi – 18:55 Mario Baldivieso – 20:27 Matías Bentancour – 22:23

50 a 59 años

Daniel Aya la – 21:49 César Manuel Bentancur – 24:34 Francisco Fiorotto – 26:21

60 a 64 años

Ernesto Peverelli – 24:31

60 años y más

Luis Báez – 23:20 Rubén Oscar García – 25:37 Orlando Rafael Basualdo – 25:43

65 a 69 años

Juan Carlos Maistegui – 30:13

8 kilómetros – Femenino

15 a 19 años

Valentina Magallán – 57:34

25 a 29 años

Dalma Ramos – 42:29 Rocío Delfina Cárdenas – 52:32 Micaela Yamila Boari – 53:05

30 a 34 años

Milagros Larrivey – 46:13 María José Vega – 47:21 Jacqueline Jensen – 49:28

35 a 39 años

Cirene Mallarino – 39:05 Johana Estefanía Barrios – 40:04 Tamara Villagra – 43:42

45 a 49 años

Silvana Carina López – 48:18 Florencia Benítez – 49:35 Mercedes Gorena – 49:39

50 a 54 años

Paola Gervasoni – 43:27 Natalia Delorenzzi – 45:49 Silvana Marisa Stragñieri – 51:50

50 a 59 años

Raquel Schauman – 59:43

55 a 59 años

Silvia María Guerra – 43:07 María Alejandra De Zan – 52:26 Silvina Giménez – 55:43

60 a 64 años

Mónica Graciela Mayotti – 51:22 M. Beatriz Farías – 53:04 María de los Ángeles Torres – 55:45

8 kilómetros – Masculino

15 a 19 años

Bautista Campos – 48:03 Santiago Benavente – 51:03 Valentino Torres – 1:01:06

20 a 24 años

Francisco Jesús García – 39:56

25 a 29 años

Lisandro Frossard – 29:30 Gustavo Víctor Flores – 37:31 Ciro Valentino Lizzi – 42:14

30 a 34 años

Gonzalo Acosta – 29:37 Franco Alvez – 32:12 Gabriel Exequiel Reynoso – 32:20

35 a 39 años

Hernán Velázquez – 31:21 Emiliano Schroeder – 31:32 Luciano Moreyra – 33:48

40 a 44 años

Sergio Meoniz – 31:05 Leonardo Bustamante – 33:43 Miguel Alejandro Vergara – 35:59

45 a 49 años

Emanuel Borlot – 32:33 Carlos Martinelli – 33:11 Sergio Daniel Maipasena – 33:44

50 a 54 años

Walter Milessi – 33:33 Mauricio Carrizo – 35:29 Manuel Berardo – 36:03

55 a 59 años

Horacio Sequeira – 33:13 Pablo Javier Cabezas – 37:53 Abel Gerardo Otero – 38:51

60 a 64 años

Alberto Benítez – 38:48 Luis Guillermo Ledri – 39:44 Pablo Frascarolli – 46:01

70 años y más