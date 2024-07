En el marco de los 30 desde el atentado a la AMIA, se están desarrollando muchos actos alusivos a lo largo de todo el país. En el caso particular de Gualeguaychú, a partir de este jueves 18 de julio estará disponible una muestra fotográfica del fatídico hecho con el objetivo de generar conciencia y conocimiento en las generaciones más jóvenes que no recuerdan ese momento oscuro.

Al respecto, Sara Kesselman, secretaria de la Asociación Isrealita local contó en Ahora Cero Radio que “que realmente es muy doloroso y cuando quedan impunes todos estos hechos de terrorismo como fueron los tres cometidos en la Argentina uno en la embajada de Israel, la AMIA, y la muerte del fiscal Nisman. Todavía estamos sin la justicia que es lo que estamos largamente persiguiendo”.

Como ejercicio de memoria, en la Asociación Isrealita, ubicada en calle Rivadavia 788, quedarán exhibidas fotografias del hecho que estarán de forma permanente en el lugar. Según lo manifestado por Kesselman, tienen la iniciativa de dirigirse a la Departamental de Escuelas para que los alumnos de las diferentes escuelas de la ciudad puedan visitarla.

Un alivio con sabor amargo

Durante el dialogo que Sara Kesselman mantuvo con Ahora Cero Radio recordó como había sido ese fatídico día: “Mi hija que había llegado a Buenos Aires para estudiar y hacía unos días me había dicho que iba a ir a la AMIA a buscar trabajo en la bolsa de trabajo. A la mañana siguiente, una amiga me dice que prenda la televisión y miré lo que estaba pasando. Pensé lo peor, cuando uno le pone nombre, le pone familiaridad es otra es otra situación. Al final mi hija estaba en otro lugar así que fue un alivio personal pero lo nunca dejó de ser una tragedia, nosotros todos lo sufrimos y lo seguimos sufriendo como sobrevivientes. Nos apena por todas las familias que han quedado destrozadas y aquellos que están enterrados pero no pueden estar gozando de la vida eterna en paz”.