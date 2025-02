David Fincher demostró con su filmografía que es un maestro del género thriller. Películas como Fight Club (1999) Zodiac (2007) y Gone Girl (2014) dan cuenta de ello. Pero si nos remontamos a 1995 sus pergaminos eran mínimos: algunos trabajos en televisión, publicidades y un debut un tanto fallido dirigiendo Alien 3 en 1992. Esta situación hizo que su siguiente proyecto fuese clave para poder despegar, y sin duda que así lo fue. Seven (o Se7en) lo cambio todo.

Seven es una película que le dio una vuelta de tuerca a los thrillers policiales, horrorizando y fascinando por igual a espectadores y críticos. Una historia que exploraba la depravación humana y concluía con un final tan chocante que todavía hoy sigue impactando.

El filme sigue a dos detectives, el veterano (y a punto de retirarse) Somerset (Morgan Freeman) y el joven recién llegado Mills (Brad Pitt) quien se acaba de mudar a la ciudad junto a su esposa Tracy (Gwyneth Paltrow). Somerset y Mills deberán trabajar juntos en la búsqueda de resolver una serie de asesinatos cuya metodología se basa en cada uno de los siete pecados capitales.





El mérito de Fincher reside en haber sostenido la idea original del filme (pese a la presión del estudio New Line Cinema), idea que surgió de la mente del guionista Andrew Kevin Walker.

Walker escribió el guion que se convertiría en Seven en 1991, por ese entonces era un aspirante a guionista empleado de una tienda de discos de Nueva York. Sumido en una profunda depresión con un trabajo que odiaba y viendo oportunidades exiguas de entrar en la industria de su profesión, el guion de Seven refleja la gran oscuridad y cinismo experimentado por su creador en ese entonces.

“La idea de asesinatos basados en los pecados capitales fue una reacción de vivir en Nueva York e insertarme en la cabeza de John Doe, podía caminar por las calles y ver cada pecado capital en todas las esquinas de la ciudad. ¿Qué pasaría si alguien demasiado sensible viera estas injusticias?”, reveló Walker en una entrevista con Uproxx.





Seven no sólo desde su historia, sino también a través de su puesta en escena se abraza la idea de que la vida es sombría y sin sentido. La ciudad no tiene nombre, está cubierta por un cielo gris y un constante diluvio, no hay menciones a fechas. Esa falta de especificidad temporal y de lugar en cambio, es contrarrestada por una ciudad plagada de problemas, de violencia explicita y detectives agotados. Un ambiente impregnado de desesperanza y miseria, en palabras del propio detective Somerset: "No creo que pueda seguir viviendo en un lugar que abraza y nutre la apatía como si fuera una virtud".

Un éxito de taquilla, un clásico que 30 años después vuelve a los cines, Seven es sin dudas un filme de referencia dentro del género. Su relevancia a marcado las carreras de quienes formaron parte de ella, Fincher logró hacerse un nombre dentro de la industria, Walker siguió escribiendo guiones, y sus protagonistas continuaron con una filmografía más que respetable.