Los pasados jueves 17 y viernes 18 de septiembre se disputaron las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026. La delegación local estuvo integrada por 30 jóvenes de categoría Sub 14, acompañados por profesores y entrenadores, que participaron en atletismo femenino y masculino, natación y hockey.

Durante ambas jornadas, los deportistas fueron parte de las distintas pruebas y encuentros junto a representantes de diferentes localidades de Entre Ríos, en una instancia que otorgaba la clasificación a las Finales Nacionales de los Juegos Evita.

En hockey, el equipo de Gualeguaychú completó una destacada fase inicial que le permitió finalizar en el segundo lugar de su zona y avanzar a los cuartos de final, donde enfrentó a Villaguay. La participación incluyó partidos ante Feliciano, Concordia y Paraná.

Por su parte, los representantes de atletismo y natación formaron parte de las diferentes pruebas provinciales, sumando experiencia en una competencia que reunió a jóvenes de toda la provincia.

La participación en Concordia permitió que los deportistas locales compartieran dos jornadas de competencia, encuentro y aprendizaje, acompañados por sus profesores y entrenadores.

La actividad de los Juegos Evita continuará esta semana con Gualeguaychú como sede de otra instancia de las Finales Provinciales. Los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre llegarán delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos para competir en básquet 3x3, vóley indoor y vóley playa, en diferentes escenarios deportivos de la ciudad.