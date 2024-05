La Municipalidad de Gualeguaychú informó que durante la jornada de este martes, las siguientes arterias se encuentran cortadas al tránsito vehicular, por obras de mantenimiento y por encontrarse en zona de inundación:



Jujuy, entre Alsina y Córdoba

Franco y entre Schachtel y Córdoba

Santiago Díaz al 400

2 de Abril, entre Magnasco y Seguí

Esquina de Avellaneda y Tratado del Pilar

Buenos Aires casi Hernández

Gervasio Méndez y Pasteur

Lavalle y Goldaracena

Santiago Díaz entre Cervantes y Montana

L.N. Palma y Bv. Daneri

Güemes y E. Perón

Costanera Sur y Roldan

Ameguinó y Chalup

3 de Febrero y Rubén Darío

Eva Perón y Tala

Goldaracena y Chalup

Buenos Aires y 3 de Febrero

Buenos Aires y Camila Nievas

Buenos Aires y Borques

C. Irazusta y Chalup

C. Irazusta y 3 de Febrero

C. Irazusta y Camila Nievas

C. Irazusta y Borques

San Lorenzo y Concordia

Entrada y salida del Parque Unzué

Camino de la Península

San Juan y M. Rivero

Ituzaingo y M. Rivero