Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son trastornos mentales que generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Pueden aparecer sin importar la edad, sexo o condición social y su causa está relacionada a múltiples factores: psicológicos, biológicos, socioculturales y familiares.



Entre los TCA más conocidos se encuentran: La bulimia, la anorexia nerviosa, la ortorexia, el trastorno por atracón y la vigorexia.

Quienes los padecen sufren alteraciones a nivel físico y mental y, si bien es posible tratarlas, es necesario que la persona afectada se someta a un tratamiento de abordaje interdisciplinario que generalmente tiende a ser largo y complejo.

En diálogo con Ahora Cero Radio, la psicóloga Jésica Córdoba de la Fundación Centro Bulimia y Anorexia -una institución líder en el campo de tratamiento de las Patologías Alimentarias en nuestro país-, explicó que se trata de enfermedades de origen emocional, psicológicas, y no nutricionales como muchas veces se cree: “la enfermedad sí hace síntoma y se muestra con la comida pero no es una enfermedad que se solucione comiendo bien o teniendo una buena relación con la comida”, señaló y aclaró que “son enfermedades que pueden llevar a la muerte; son muy graves y afectan al paciente en un montón de aspectos de su vida; y no se reducen solamente a que quieren estar más flacos o no engordar y comen mal”.



Cuáles son sus causas



“Son enfermedades multicausales: si es una persona que tiene mayor tendencia por una cuestión genética, antecedentes familiares de enfermedades psicológicas; también hay muchos factores que tienen que ver con lo social, lo familiar, donde puede ser que el paciente demuestre sus problemas por medio de la comida”, explicó Córdoba sobre las causas que originan los distintos TCA.



“La mala relación con la comida es solamente una expresión de problemas más graves que tienen que ver con lo emocional y lo psicológico. Generalmente las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria (TCA) tienen baja autoestima, tienen poca seguridad personal, tienen inestabilidad emocional; son personas que cambian rápidamente –sin motivo aparente- de estado de ánimo, les cuesta expresar sus emociones. Las causas, en realidad, muchas veces no se detectan en los pacientes, algunas veces sí; muchos no pueden identificar una causa puntual”, agregó.



Córdoba explicó que, si bien influyen, no solo se trata de una cuestión social y de estereotipos de belleza: “La imagen que la persona con TCA tiene de sí misma está distorsionada. Las personas que tienen TCA no siempre tienen un sobrepeso o un bajo peso y entonces no tienen el cuerpo que socialmente se espera que las mujeres tengan”. “Tienen que ver los estereotipos pero también tiene que ver la fragilidad emocional que está atravesando la persona en ese momento”.



Tratamiento



La psicóloga consultada hizo énfasis en la importancia del tratamiento: “la solución es un tratamiento que tiene que ser interdisciplinario, donde tiene que haber profesionales especializados en el tema. Hemos recibido muchísimos pacientes que han pasado por varios psicólogos y nutricionistas sin ninguna solución, o con soluciones pasajeras, y sin una real solución a este problema porque son enfermedades muy difíciles de tratar”.