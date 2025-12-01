Por primera vez, en sus 33 años de trayectoria, el certamen estuvo bajo la coordinación del Área de Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventud. El equipo trabajó durante todo el año para el certamen coordinando a los talleristas encargados de guiar a los chicos en sus trabajos y a los jurados que debieron evaluarlos.

En los inicios de Guale Joven, los ítems eran cinco: Letras, Música, Danza, Mural y Teatro, luego se implementaron Fogata y Carrozas estudiantiles. En el año 2008 culminan Fogata y Carrozas y se agrega Fotografía. El último cambio fue en el año 2019 cuando se incorpora el ítem audiovisual y en la actualidad el certamen quedó con siete ítems. Con el paso de los años los ítems fueron cambiando el ritmo de la participación, y Mural pasó a denominarse Arte Urbano así como en música, se incorporó el uso de pista.

“El certamen Guale Joven viene marcando historia en muchísimos jóvenes y es nuestra responsabilidad seguir apostando a este tipo de eventos, mejorándolos y acomodándolos a nuestros tiempos para seguir haciéndolo atractivo para que puedan seguir compartiendo momentos, compartiendo experiencias como suele suceder. Cada uno de los ítems tiene un gran trabajo por parte de los chicos y también es impecable el trabajo de los docentes”, destacó el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo.

Puestos del concurso Guale Joven:

-Audiovisual: 1° puesto para el 4° 2° del Colegio Nacional Luis Clavarino; 2° puesto, 4° año del Instituto Secundario Sirio Libanés; 3° puesto, 3° B del Instituto Juventud Unida. Coordinación: Emilce Berghella; jurados: Gimena Antúnez, Jacqueline Baffico y Micaela González.

-Letras: 1° puesto para el 6° 3° del Colegio Nacional Luis Clavarino; 2° puesto compartido: 4° año del Instituto D-243 Ruperto María Gelós, 6° A del Instituto Sagrado Corazón y 4° 6° del Colegio Nacional Luis Clavarino; 3° puesto compartido: 5° TG de la ENET N° 1 y 5° 2° del Instituto María América Barbosa. Coordinación: Elisa Bocalandro; jurados: Paulina Lapalma, Ivana Quiñones y Jonathan Fernández.

-Arte Urbano: 1° puesto compartido por cuatro grupos: 4° B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, 3° único del Instituto Sirio Libanés, 6° 3° del Colegio Nacional Luis Clavarino y 4° A del Instituto PIO XII. 2° puesto: 3° B del Instituto Juventud Unida; 3° puesto: 4° 3° del Colegio Nacional Luis Clavarino. Coordinación: Guillermina Benetti; jurados: Catalina Irigoyen, Pilar Laborde y Laura Avincetto.

-Música: 1° puesto compartido por el 4° 2° del Instituto Nacional Luis Clavarino y 4° B del Instituto Villa Malvina; 2° puesto: 3° B del Instituto Pío XII; 3° puesto: 4° B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinación: Felipe Tijera; jurados: Néstor Tellechea, María Magdalena Lococco y Juan Manuel Marchesini.

-Danza: 1° puesto para el 6° A del Instituto Sagrado Corazón D-125; 2° puesto: 4° B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinación: Cielo Pereyra; jurados: Felipe Bon, Fernanda Marchesini y Camilo González.

-Teatro: 1° puesto para el 4° 3° del Instituto Nacional Luis Clavarino; 2° puesto: 4° A del Instituto Fernando Elgue; 3° puesto: 3° B del Instituto Juventud Unida. Coordinación: Maira Yedro; jurados: Joel Rocha, Claudio Pérez y Paula Duarte.

-Fotografía: 1° puesto para el 4° 2° del Instituto Nacional Luis Clavarino; 2° puesto: 3° único del Instituto Sirio Libanés; 3° puesto: 4° A del Instituto Fernando Elgue. Coordinación: Micaela González; jurados: Noelia Dunn, Joaquín García y Facundo Finelli.

Finalmente, tras conocerse los ganadores de cada ítem, se develó los tres primeros puntajes quedando como el ganador de la edición 2025 de Guale Joven 4ª 2ª del Colegio Nacional “Luis Clavarino. En segundo lugar, 6° A del Instituto “Sagrado Corazón” y tercero, 3° año del Instituto Secundario D-236 “Sirio Libanés”.

Cabe destacar que estos tres primeros cursos recibieron un premio en efectivo para cada curso además de un premio para la institución educativa a la que pertenecen.