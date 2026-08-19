Se realizó el examen de ingreso al Curso de Capacitación y Reválida de Guardavidas, una instancia que marca el comienzo del proceso de formación para quienes buscan desempeñarse en playas, piletas y otros espacios acuáticos durante la temporada 2026/2027.

La evaluación se desarrolló en las instalaciones del Natatorio del Club Neptunia y consistió en pruebas de natación destinadas a medir las condiciones físicas y técnicas de los aspirantes. En total, 40 personas aprobaron la instancia de ingreso y continuarán con la etapa de capacitación, que contempla contenidos teóricos y prácticos vinculados a la prevención, el rescate y la asistencia en espacios acuáticos.

La formación tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para fortalecer la preparación de los futuros guardavidas y actualizar los conocimientos de quienes deben revalidar su habilitación profesional. El proceso busca garantizar una adecuada respuesta ante distintas situaciones y reforzar las condiciones de seguridad para quienes utilizan los espacios recreativos y naturales de la ciudad.

La capacitación correspondiente a la temporada 2026/2027 incorpora contenidos teóricos y prácticos orientados a fortalecer las capacidades técnicas de los participantes y profundizar herramientas vinculadas al desempeño profesional de los guardavidas.