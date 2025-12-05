El Predio de la Curva de Fiorotto será el escenario para tres días a pura fiesta que propone la Municipalidad de Pueblo Belgrano. Este viernes desde las 19.30 se realizará el Cierre de los Talleres Municipales y el Lanzamiento de la Temporada Turística 2025-2026, celebrando también el aniversario número 42 de Pueblo Belgrano que tuvo lugar el pasado domingo.

Habrá entrega de diplomas y reconocimientos para quienes han tomado parte de los Talleres Municipales que fueron coordinados por las áreas de Tercera Edad, Deportes y Desarrollo Social.

Posteriormente se celebrará el aniversario número 42 de la ciudad con una torta gigante para todos los presentes y en el cierre se realizará el lanzamiento de la Temporada Turística 2026-2026, que contará con la presencia de prestadores, autoridades y un cierre a puro baile con la presentación del Grupo Mitaí y de Furia del Oeste, la banda de la comparsa Papelitos.

La Fiesta de las Costumbres Argentinas

Continuando con el fin de semana a pura fiesta, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre se anuncia una nueva edición de la Fiesta de las Costumbres Argentinas, que reunirá en el Predio de la Curva a una más que atractiva propuesta cultural en el escenario principal, sumado a la feria de artesanos y emprendedores y a un patio gastronómico para toda la familia.

En cuanto a la grilla de artistas, el sábado la actividad se iniciará pasadas las 19 con la actuación del Taller Folclórico de Danzaterapia, luego lo harán Los Puebleros del Chamamé, seguidos de la Compañía de Danzas Cadencia, la música de “El Salteño” Facundo López, En Yunta Malambo, Camila Fogg, Macarena Pérez y el cierre a todo ritmo a cargo de El Brodi.

Por su parte, el sábado 7 la apertura del escenario estará a cargo del Ballet La Fronteriza, luego subirán al escenario Pampa Gallop y su Conjunto, el Ballet Ecos Entrerrianos, Los Legüeros, el Ballet Almas Nativas, Mismopalo, Hernán Archaina y Cesar Cabeza Dúo, recientes Ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú y un cierre espectacular con la música de Ké Sabor.

El Árbol de Navidad más grande de Entre Ríos

Otro de los atractivos del fin de semana en Pueblo Belgrano será el tradicional encendido del Árbol de Navidad más grande de la provincia, que se dará a la medianoche del domingo, coincidiendo con el inicio del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

El Árbol fue construido a nuevo y tiene una altura de 25 metros, sumado a la estrella de 1,5 metros. Además, la iluminación se realizará con cuatro riendas de 18 metros cada una.