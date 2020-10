5 consejos sencillos para mejorar las redes sociales de tu marca

Es decir, una correcta estrategia de redes sociales contempla, además de análisis previo y conocimientos del mercado, acciones como calendarización de contenidos, creatividad, seguimiento e incremento del engagement, lectura de métricas y pauta publicitaria.

Entonces ¿Publicas diariamente en las RRSS de tu empresa, pero no estás seguro de si está dando en el blanco?

En esta nota te contaremos cinco consejos sencillos para mejorar tu gestión

1) Publica fotos orgánicas y naturales

Cuando se trata del contenido que debes publicar en tu cuenta debes concentrarte en las fotos orgánicas. Llamamos imágenes orgánicas a aquellas fotos de la oficina, los clientes y el equipo en acción de manera natural sin retoques estéticos evidentes y con calidez.

Las imágenes de personas reales obtienen más participación (me gusta, comentarios y acciones) en las redes sociales, lo que le da a tu contenido un mayor alcance y puede ayudar a aumentar la cantidad de me gusta en tu página o seguidores.

Con un mayor compromiso y seguimiento, más personas verán tu contenido, lo que puede generar nuevos clientes potenciales y una sólida reputación de marca.

Abusar de solo postear productos para vender es uno de los mayores errores de las empresas a la hora de diagramar su contenido en redes.

2) Publica videos simples y atractivos

Cuando se trata de contenido, ¡los videos son una excelente manera de lograr un gran alcance y engagement!

Muchas personas evitan los videos porque piensan que son más complicados de realizar y más costosos y no se dan cuenta de lo fácil que son hacerlos.

Puedes crear contenido de video efectivo directamente desde tu iPhone o celular. Puedes grabar videos cortos y efectivos de los eventos a los que asistes, de cómo usar tus productos o servicios, hacer un recorrido rápido por el espacio laboral o responder las preguntas que los clientes hacen con frecuencia, como así también puedes utilizar un editor de video para YouTube.

Estos videos son fáciles de hacer y serán de gran utilidad en tus RRSS.

Para crearlos y que queden con un nivel y calidad profesional puedes usar aplicaciones geniales como Fiolmora que son muy intuitivas y genera piezas de videos increíbles.

3) Impulsa tus publicaciones

Una excelente manera de asegurar que tus publicaciones se vean más es impulsarlas mediante la plataforma publicitaria de Facebook que permite pautar también en Instagram.

Cuando impulsas una publicación en Facebook, estableces un presupuesto y también parámetros para el anuncio.

Puede determinar cuántos días se ejecutará y a quién se dirigirá según la ubicación y otros datos demográficos de interés.

Las publicaciones mejoradas son una excelente manera de llegar a personas a las que aún no les gusta tu página o no conocen tu empresa.

4) Invita a la gente a seguir tu página

Cuando impulsas una publicación, obtendrás nuevos Me gusta de personas que no siguen tu página. Puedes invitarla a que sigan tu página y así aumentar tus seguidores. En Instagram no puedes realizar esta acción.

5) Organiza tus publicaciones

Si bien una fuerte presencia en las redes sociales es crucial, también es importante que no inundes tu feed de publicaciones interminables.

Publicar con demasiada frecuencia en realidad puede perjudicarte más que ayudarte, y alejará a las personas que ya le guste tu contenido y sean seguidores.

Debes crear una estrategia organizada sobre la frecuencia con la que publicaras en cada plataforma y mantenerla siempre sin saturar a la audiencia pero con contenido periódico y regular.

Las redes sociales son una parte esencial de tu estrategia de marketing y es algo que tu empresa no puede pasar por alto. Estos consejos son un gran comienzo para mejorar tu presencia en línea y, con suerte, para llegar a nuevos clientes potenciales en el proceso.