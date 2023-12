El salto tecnológico de los últimos años hizo que ciertas profesiones de larga práctica hayan desaparecido lentamente, al tiempo que dio lugar a muchos roles nuevos que, hace 20 años, la gente no imaginaba. En ese marco, Business Insider elaboró una lista de siete profesiones que se crearon recientemente y que ya son una gran parte de la vida moderna gracias al desarrollo de la tecnología y de internet.



1. Experto en criptomonedas



El auge de las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Litecoin modificaron los mercados financieros. La solución para aquellas personas que desconocen los mecanismos que rigen el precio de cambio de los criptoactivos, pero que quieren invertir en ellos, está en los expertos en criptomonedas. En ese sentido, destacó que se trata de expertos que llevan invirtiendo en ellas desde sus inicios, y son capaces de predecir ciertos cambios en la valoración de las mismas.



2. Experto en SEO



Un experto en SEO (por Search Engine Optimization, u Optimización para motores de búsqueda) es un profesional que mejora las páginas web para que aparezcan más arriba en las listas de resultados de los motores de búsqueda. Se trata de una práctica que genera más tráfico para las páginas web y consecuentemente más ingresos.



3. Influencer



Se trata de personas que destacan en una red social u otro canal de comunicación y que expresan opiniones sobre un tema concreto ejerciendo una gran influencia sobre otros.



Poco tiempo atrás era impensado poder tener ingresos económicos simplemente mostrando cómo uno se viste o usando una determinada marca en un video. En ese sentido, el portal de noticias destacó que los influencers generaron un cambio en el marketing y en cómo se entiende hoy en día la publicidad.



Para la mayoría de influencers, su principal fuente de ingresos sigue siendo la colaboración con las marcas; sin embargo, muchos de ellos diversifican sus fuentes de ingresos para no depender únicamente del contenido patrocinado.



4. Entrenador laboral (Coach)



Para aquello que no están a gusto con su trabajo o que se sienten estancados existen alternativas para lograr una mayor satisfacción en el desempeño laboral. Para esos casos, los coach son una importante solución. Se trata de personas se formaron para motivar y para enseñar técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir.



5. Streamer



Hace años surgió un nuevo término: gamers. La traducción lineal explica lo que son: gente que se dedica a jugar videojuegos online. Algunos de los gamers más famosos empezaron a filmarse jugando. Transmitían largos videos con cámara fija en los que solo se los veía a ellos mirando la pantalla donde estaban jugando (y esa misma pantalla aparecía replicada en un cuadrado más pequeño para que se entendiera la acción).



En el mundo virtual se hizo furor entre los más chicos, que empezaron a dedicar horas de sus vidas a mirar a otros jugando. Pronto, los centennials adoptaron el hábito. Así surgieron los streamers. En principio eran gamers que transmitían sus partidas. Luego dejó de hacerse en YouTube y surgió luego Twitch, que hoy es la red social de streamers más famosa.



6. Repartidores de delivery de plataformas



Se trata de trabajadores que se dan de alta en plataformas digitales y trabajan repartiendo –ya sea en motos o bicicletas e incluso autos-objetos o comida para los usuarios de las distintas aplicaciones.



7. Community manager



Con el crecimiento de las redes sociales, el rol del community manager se volvió cada vez más importante, ya que la imagen online de una empresa es fundamental para conseguir nuevos clientes y mantener los que ya tiene. En ese sentido, el trabajo de un community manager es gestionar la comunidad online que tiene la empresa o marca, pero también cuidarla e intentar hacerla crecer.



El trabajo de un CM no solo es hacer publicaciones en redes sociales, sino que todas estas deben tener una estrategia. Una de las tareas es crear una comunidad, la cual se da con contenido único y respondiendo a los usuarios que se dirigen a la cuenta, así como creando estrategias de acercamiento, pues aunque las plataformas como Meta usen Inteligencia Artificial en sus algoritmos siempre hay un humano detrás.



