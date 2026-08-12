Entre enero y junio de 2026 se registraron 401 siniestros viales con víctimas en Entre Ríos, de los cuales 55 fueron fatales. En esos hechos murieron 72 personas, mientras que otras 340 sufrieron heridas graves y 196 tuvieron lesiones leves, de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos.

El reporte al que accedió AHORA contabilizó 970 personas involucradas en los siniestros registrados durante el primer semestre. Por edades, el grupo más afectado fue el de 15 a 24 años, que representó el 22% de las víctimas fatales, seguido por las personas de 35 a 44 años (18%) y de 25 a 34 años (15%). Además, más de siete de cada 10 de las víctimas fatales fueron varones y el 28% mujeres.

El relevamiento no incluye los datos del.mes de julio, ya que oficialmente se espera la evolución de la salud de las personas heridas hasta 30 días posteriores a cada hecho antes de cerrar la estadística. Extraoficialmente, se suman los siniestros fatales que hubo en Entre Ríos en julio y lo que va de agosto, la cifra de víctimas asciende a unas 80 personas en el año.

El año 2025 cerró con 133 víctimas fatales en siniestros viales en Entre Ríos. Es decir que si la tendencia de la primera mitad de 2026 se extiende durante el segundo semestre, la estadística podría emperorar. Los 72 fallecidos entre enero y junio, proyectados hasta diciembre, darían un total por encima de 140 en todo 2026.

El departamento Gualeguaychú, en tercer lugar



El relevamiento también distribuye los hechos por departamento. Paraná encabezó el registro con 14 siniestros fatales, seguido por Concordia, con 9. Colón y Gualeguaychú registraron 7 cada uno, mientras que Gualeguay contabilizó 3.

En cuanto a las víctimas fatales, Paraná también aparece al frente, con 17 fallecidos, seguido por Concordia, con 13, y Gualeguaychú, con 6. El total provincial fue de 72 víctimas fatales. El tipo de hecho más frecuente fue la colisión entre vehículos, que representó el 60% de los siniestros fatales.

En cambio, Diamante, Federal, Islas del Ibicuy y Uruguay no incluyen víctimas fatales en accidentes en lo que va del año, según el reporte al que accedió AHORA.

Uno de los datos que surge del informe es que el 53% de los siniestros fatales ocurrió en zonas rurales, mientras que el 47% restante tuvo lugar en áreas urbanas.

En cuanto al tipo de vía, las rutas nacionales concentraron uno de cada siniestros fatales, seguidas por las rutas provinciales, con el 27%.

Entre las rutas nacionales, la Ruta Nacional 14 aparece como la que concentró mayor cantidad de siniestros fatales, seguida por las 12 y 18. En el caso de las rutas provinciales, las principales fueron la 20 y la 6.

El tipo de hecho más frecuente fue la colisión entre vehículos, que representó el 60% de los siniestros fatales. Le siguieron los atropellos a peatones, con el 13%; los choques y las caídas desde un vehículo, con el 7% cada uno; los vuelcos con un solo participante, con el 5%; los atropellos a animales, con el 4%; y las salidas de calzada y despeñamientos, con el 2% cada uno.



El 54% de los siniestros fatales se produjo durante el día, entre las 7 y las 19, mientras que el 46% ocurrió durante la noche, entre las 19 y las 7.

Por día de la semana, jueves y viernes fueron los que concentraron la mayor proporción, con el 20% de los siniestros fatales cada uno. Los días miércoles no registran participación en el informe.

Las motos, en casi la mitad de las muertes



Entre las 72 víctimas fatales registradas en el semestre, el 46% eran personas que circulaban en motocicleta. Los ocupantes de automóviles representaron uno de cada tres fallecidos y quienes viajaban en camionetas o utilitarios, el 13%.

El resto correspondió a personas que se trasladaban en camiones (4%), bicicletas (3%), peatones (2%) y transporte de pasajeros (1%).

Fuente: AHORA