Desde la Asamblea Enredada Feminista Gualeguaychú–Pueblo Belgrano difundieron las acciones previstas para este domingo, bajo la consigna nacional de este año: “Universalizan la precariedad como modernización”. Según señalaron, la jornada busca visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, los cuidados, los ingresos y las desigualdades de género.



En ese contexto, desde la organización cuestionaron los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en materia laboral y sostuvieron que las modificaciones impactan de manera particular en las mujeres, debido a las brechas existentes en el mercado de trabajo y la sobrecarga en tareas de cuidado.

Las actividades comenzaron el sábado a las 19.30 con una vigilia en la sede de Puente a Gualeguaychú, ubicada en 25 de mayo 731. Allí se realizó una ronda de charlas con referentes invitadas para debatir sobre el rol de la mujer en distintos ámbitos.



En tanto, hoy continuará la jornada con una bicicleteada que partirá a las 17.30 desde la plaza San Martín. El recorrido avanzará por calle Luis N. Palma hasta el puente Méndez Casariego. La convocatoria invita a participar con bicicletas decoradas en colores verde, violeta y fucsia, aunque también se podrá asistir con monopatín o rollers.



A las 18.30 se realizará la concentración en el puente y, a las 19, comenzará la marcha hacia los Obeliscos de la Costanera, donde se desarrollará el acto central. Allí se leerá un documento elaborado por las organizaciones convocantes y el cierre contará con la participación de artistas locales.



Acto de homenaje en el Teatro del Puerto



Entre las actividades previstas para la jornada del domingo también se realizará un acto de reconocimiento a mujeres de la comunidad organizado por el Gobierno municipal. El evento tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro del Puerto y estará abierto a toda la comunidad.



Durante la ceremonia se homenajeará a mujeres que se destacan por su trayectoria y compromiso en distintos ámbitos, como la cultura, el deporte, la actividad social, el periodismo, la política y el sector empresarial. También se reconocerá el trabajo de mujeres vinculadas a organizaciones sociales, fuerzas armadas y de seguridad, así como familiares de excombatientes de la Guerra de las Malvinas.



Desde el Municipio señalaron que “el acto busca poner en valor a mujeres que han asumido roles históricamente vedados, desempeñándose actualmente en tareas como integrantes de fuerzas de seguridad, profesionales de la salud o en oficios tradicionalmente masculinizados como electricistas, albañiles, carpinteras o choferes de colectivos, camiones y remises”.



Reconocimientos y actividades institucionales.



En el marco del mes de la Mujer, el Concejo Deliberante también llevará adelante una sesión especial para homenajear a mujeres destacadas de la comunidad. El encuentro se realizará el lunes 9 de marzo a las 20.30 horas en la sala de sesiones del cuerpo legislativo.



La actividad se desarrolla en cumplimiento de la Ordenanza N.º 13.008/2025, que establece un reconocimiento anual a mujeres con trayectoria y compromiso en distintos ámbitos de la sociedad gualeguaychuense.



En esta edición, cada bloque deliberativo designó de manera autónoma a una homenajeada. Las mujeres reconocidas serán Carina Leonardi, Natalia Sosa, Clotilde Massaferro y Mariela Novoa.

La normativa también recuerda la importancia histórica del 8 de marzo, evocando hechos que marcaron la lucha por los derechos laborales y de género, como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York a comienzos del siglo XX y el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Factory fire, tragedia en la que murieron 146 mujeres y que impulsó avances en materia de legislación laboral.

Espacios de reflexión y salud



Por otra parte, el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Humano, también organizó una serie de propuestas abiertas a la comunidad.

El lunes 9 de marzo a las 17.30 horas se realizará la jornada “Voces en ronda” en el Centro Cultural Gualeguaychú “Luis María Luján”. La actividad, libre y gratuita, propone generar un espacio de reflexión y concientización sobre las distintas realidades que atraviesan las mujeres en la ciudad y promover el diálogo comunitario en torno a la igualdad, el respeto y los derechos.



Las actividades continuarán el martes 10 de marzo a las 11 con la “Jornada para la Mujer”, que tendrá lugar en el SUM de Cuchilla, ubicado en Belgrano y Jauretche. Allí se abordarán temas vinculados a la salud, la participación comunitaria y el rol de las mujeres en la vida social y cultural de la ciudad.

Ese mismo día, entre las 9 y las 14.30, se realizará una jornada de Papanicolaou (PAP) en el CAPS Pueblo Nuevo, en calle Belisario Roldán 830. La propuesta apunta a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mediante controles ginecológicos gratuitos.



Finalmente, el viernes 13 de marzo a las 10 se llevará a cabo una mateada en el CIC Néstor Kirchner, ubicado en calle Perigan 2.300. El encuentro propone un espacio informal de diálogo e intercambio entre vecinas, promoviendo la escucha y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

De esta manera, la ciudad desarrollará durante varios días una agenda diversa de actividades que combinan movilización, reflexión, reconocimiento y acciones de promoción de derechos en torno al Día Internacional de la Mujer.

