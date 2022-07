La tecnología es algo más que el smartphone en la mano. Hoy en día, incluso el online casino venezuela se nutre de la tecnología. Está cambiando la cultura y la economía de los sistemas y organizaciones existentes. Anil Dash, fundador de Fog Creek Software, ha destacado algunos principios que hay que entender cuando se trata de tecnología.

La tecnología no puede ser neutral

Cada botón, enlace e icono brillante de una aplicación o servicio contiene los valores que los creadores de esa tecnología pusieron en ella. Los desarrolladores tienen opiniones sobre el diseño, la arquitectura técnica, los modelos de negocio y la privacidad. Cuando te obliga a hacer fotos cuadradas en lugar de rectangulares, a tener el micrófono encendido en el salón todo el tiempo o a estar en contacto con tu jefe las 24 horas del día, cambia tu forma de vivir y de comportarte. Estos cambios en el estilo de vida se producen porque los fabricantes de la tecnología que utilizamos así lo han decidido.

La tecnología no es un progreso inevitable

En la cultura pop, la tecnología de consumo se presenta como un progreso infinito que siempre mejora la vida. Pero en realidad, los nuevos productos tecnológicos a menudo tienen que hacer concesiones en términos de practicidad, diseño e incluso seguridad y privacidad. A veces las nuevas tecnologías mejoran la vida de una parte de la sociedad, pero empeoran la de otra. Y lo más importante: si una tecnología es "mejor" en algo, eso no es garantía de que se extienda o de que otras tecnologías populares se desarrollen gracias a ella.

En la vida real, los avances tecnológicos se asemejan a la evolución: se crea una sensación de progreso general, pero en el camino surgen casos regresivos y de estancamiento, y las concesiones son desiguales.

La mayoría de la gente de la tecnología quiere realmente hacer el bien

Algunas personas creen que muchos desarrolladores de tecnología son en realidad malas personas. Pero he conocido a miles de personas en este campo y puedo decir que realmente quieren marcar la diferencia en el mundo. Sin embargo, los desarrolladores no deben olvidar que, a pesar de su deseo de mejorar, también deben responsabilizarse de las consecuencias negativas de su trabajo.

La historia de la tecnología está mal registrada y es difícil de entender

Si estás aprendiendo sobre el desarrollo de la tecnología, es fácil averiguar cómo surgió tu lenguaje de programación o dispositivo favorito. Pero averiguar por qué algunas tecnologías tuvieron éxito y qué pasó con sus competidores es casi imposible. La historia del desarrollo de los últimos años ha sido dispersa. ¿Por qué tu aplicación favorita se hizo popular y otras no? ¿Qué intentos infructuosos de desarrollo ha habido antes en esta zona? ¿Qué problemas encontraron o causaron estas aplicaciones? ¿Qué nombres se han borrado de las historias de las grandes empresas tecnológicas actuales?

Las respuestas a estas preguntas se suprimen o se distorsionan para presentar al mundo una historia bonita e impecable sobre el progreso de la tecnología. Y los aspirantes a desarrolladores no aprenden de los errores de los que les precedieron.

La tecnología se crea a menudo con una sorprendente indiferencia hacia los usuarios

Los grandes promotores suelen considerarse expertos en medios de comunicación, mano de obra, transportes, infraestructuras y política, aunque no tengan experiencia en la materia. Si sabes cómo hacer una aplicación para el iPhone, no significa que entiendas un sector en el que nunca has trabajado.

Los desarrolladores inteligentes se comunican activamente con los usuarios a los que quieren beneficiar, para averiguar lo que realmente necesitan. Pero a menudo los productos se desarrollan sin esa atención.

Siempre hay un equipo detrás de la creación de tecnología, no un solo genio

A la cultura pop le gusta pintar la imagen de un genio que inventó alguna tecnología en un dormitorio o en un garaje. Por eso se atribuye a Steve Jobs el mérito de "inventar el iPhone", aunque miles de personas hayan trabajado en el smartphone. De hecho, la tecnología nace de importantes observaciones de la comunidad en la que se encuentran los desarrolladores, y a menudo sólo después de que otros hayan intentado repetidamente inventar productos similares.

La mayoría de las tecnologías no son propiedad de las empresas de nueva creación

Sólo el 15% de los programadores trabajan en startups. Las startups son sólo una pequeña parte de la comunidad tecnológica, por lo que no hay que dar por sentado que muchas tecnologías disruptivas fueron creadas por pequeñas empresas independientes.

La mayoría de las grandes empresas tecnológicas ganan dinero de una de estas tres maneras

Estos son:

Publicidad. Google y Facebook ganan la mayor parte de su dinero vendiendo tus datos a los anunciantes. Casi todos sus productos están diseñados para que se pueda conocer la mayor cantidad de información posible sobre ti (tus preferencias, etc.).

Un gran negocio. Empresas como Microsoft, Oracle y Salesforce ganan dinero prestando servicios premium a otras organizaciones. Sus productos suelen estar diseñados para controlar a los empleados.

Venta a clientes individuales. Empresas como Apple y Amazon lo hacen. Tienen uno de los modelos de negocio más sencillos: el cliente sabe exactamente lo que va a obtener si compra un iPhone, un Kindle o una suscripción a Spotify. Quienes utilizan sus servicios tienen mucha más libertad que los clientes que prefieren empresas que operan con otros modelos.

El modelo económico de las grandes empresas obliga a las demás a ajustarse

Las grandes empresas tecnológicas de hoy en día funcionan según la siguiente fórmula:

Desarrollar un producto interesante o útil que revolucione un mercado importante. Conseguir mucho dinero de los capitalistas de riesgo. Intente atraer rápidamente a una gran audiencia de usuarios, aunque tenga que trabajar en desventaja durante un tiempo. Determine cómo convertir esa audiencia en un negocio exitoso que genere gigantescas ganancias para los inversores. Comenzar a competir ferozmente en el mercado (o comprar a los competidores).

Las empresas ordinarias que se benefician de los clientes no pueden competir con ellos durante mucho tiempo. Por eso las organizaciones se dividen básicamente en dos tipos: las pequeñas oficinas independientes y los gigantes. Al igual que en el cine, hay películas de autor y superproducciones de Hollywood.

Muchos de los que trabajan con la tecnología se enfrentan a los efectos negativos que ésta provoca en la sociedad. Pero si la gente se familiariza al menos con los aspectos básicos de su funcionamiento, tal vez puedan resolver los problemas más graves de la industria.