El gobernador Rogelio Frigerio destacó su presencia en Tucumán este 9 de Julio, donde compartió en la madrugada de este jueves una foto con el presidente Javier Milei. El titular del Poder Ejecutivo entrerriano fue uno de los mandatarios que presenció la actividad oficial de la Casa Rosada, que tuvo como objeto relanzar la gestión con la nueva dirección en el Gabinete de Diego Santilli.

Acá, en Tucumán, hace 210 años un grupo de argentinos se animó a soñar en grande y a construir una Nación independiente. Esta noche, junto al Presidente @JMilei y a gobernadores de varias provincias del país, renovamos el espíritu de aquel 9 de Julio de 1816: la convicción de… pic.twitter.com/rl9LuFN6Os — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 9, 2026

“Acá, en Tucumán, hace 210 años un grupo de argentinos se animó a soñar en grande y a construir una Nación independiente. Esta noche, junto al Presidente Javier Milei y a gobernadores de varias provincias del país, renovamos el espíritu de aquel 9 de Julio de 1816: la convicción de que, juntos, estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina”, resaltó el mandatario a través de las redes sociales.