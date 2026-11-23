Un total de 90 guardavidas de Gualeguaychú y otras localidades del departamento participaron de una nueva instancia de la reválida anual, que se desarrolló en el río y permitió evaluar las condiciones físicas y técnicas necesarias para desempeñar tareas de prevención y rescate en espacios acuáticos.

La actividad reunió a guardavidas de los niveles 1 y 2, además de auxiliares, quienes debieron completar distintas pruebas destinadas a comprobar su preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Entre las evaluaciones se incluyeron una prueba de natación de 1.000 metros en aguas abiertas, ejercicios de rescate y una prueba de flotación forzada durante un minuto. A través de estas instancias, se evaluaron la resistencia física, el dominio del medio acuático y la aplicación de técnicas de intervención ante posibles situaciones de riesgo.

La reválida forma parte de las evaluaciones anuales que debe realizar el personal de guardavidas para acreditar sus aptitudes y mantener actualizada su preparación antes del inicio de la temporada de verano.