Cien días exactos faltan para que Argentina debute en el Mundial ante Argelia en Kansas y ponga en juego la corona que ostenta desde Qatar 2022. Así, la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y en la mente de Lionel Scaloni ya está dando vueltas el equipo ideal, el que saltará repleto de expectativas al Arrowhead Stadium, más allá de que antes tendrá que afrontar la Finalissima contra España (27 de marzo) y de que debe entregar la lista de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos. Y lo primero por destacar es que el entrenador nacido en Pujato convive por estas horas con más dudas de las que preferiría, producto de los rendimientos irregulares de algunos integrantes de la Scaloneta.

Hay puestos que no tienen dudas: en el arco estará Emiliano Martínez. No es el mejor momento de Dibu en Aston Villa, hay que decirlo. Aunque también es verdad que el marplatense se agranda cada vez que se pone el buzo argentino. Esta temporada, Martínez lleva disputados 30 partidos, le convirtieron 34 goles y mantuvo el arco en cero en 8 duelos. La temporada pasada mantuvo la valla invicta en 16 de los 53 encuentros que disputó.

El lateral derecho es tal vez el puesto más difícil de descifrar porque nadie está haciendo méritos para quedarse con la titularidad. Más por descarte que por convicción, Nahuel Molina apunta a estar desde el inicio en Kansas. Moli transita una temporada con sombras y luces: participó en 33 de los 42 partidos de Atlético de Madrid; fue titular en 17 y en 12 completó los 90 minutos. Lo que ocurre es que el defensor surgido de Boca no tiene un competidor que esté a su altura. Gonzalo Montiel, un posible candidato, no puede escapar del mal momento de River. Más: Juan Foyth se perderá el Mundial porque a fines de enero se rompió el tendón de Aquiles. Una enorme sorpresa sería la aparición de Kevin Mac Allister, que apenas tiene un partido en la Scaloneta y cuyo lugar en la lista no está asegurado.

En la zaga central, Cristian Romero es número puesto. Tampoco está en su mejor momento el Cuti, atado al muy mal presente de Tottenham, que pelea por no descender en la Premier League. Pero, al igual que Dibu, se transforma cuando viste la celeste y blanca.

La intención de Scaloni es que Lisandro Martínez sea el segundo central. La edad justa de Licha (28 años) se impone ante la veteranía de Nicolás Otamendi (38). El entrenador ya apostó por la dupla Romero-Martínez en la Copa América 2024. Por eso es una gran noticia la buena recuperación que tuvo tras la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Martínez lleva disputados 15 partidos en Manchester United y en 8 finalizó los 90 minutos. Una aclaración necesaria: Ota no podrá estar en el debut por suspensión.

En el lateral izquierdo nadie parece tener fuerza para pelearle el lugar a Nicolás Tagliafico, que juega siempre y cumple en Olympique de Lyon. Su habitual competidor, Marcos Acuña, ha convivido con distintas lesiones en River y hoy por hoy está afuera del Mundial. Tampoco se destacó Facundo Medina (de irregular año en Olympique de Marsella) las veces que le tocó estar.

Rodrigo De Paul es uno de esos jugadores que rinden mejor en la Selección que en los clubes. Igual, el presente del Motorcito enciende una señal de alerta porque se está equivocando más de la cuenta en Inter Miami. Encima, físicamente se lo percibe un par de escalones más abajo de lo habitual. El nacido en Racing estará desde el inicio en Kansas porque se lo ganó con el tiempo. Pero deberá revalidar minuto a minuto porque desde atrás acecha el intenso Giuliano Simeone, en quien el cuerpo técnico tiene depositadas muchas esperanzas.

El futbolista argentino de mejor presente es Enzo Fernández, uno de los capitanes de Chelsea. El talentoso volante solo se perdió 3 partidos de su equipo en la temporada: estuvo en 42 de los 45; anotó 11 goles y entregó 5 asistencias. Su enorme nivel despertó el interés de Real Madrid y París Saint-Germain, que estarían dispuestos a pagar por él más de 100 millones de euros.

Alexis Mac Allister es otro de los que tiene un lugar asegurado porque ha recuperado su sitio en Liverpool. Después de un comienzo de temporada con varias lesiones, el hijo del Colorado se afianzó y es pieza clave para Arne Slot.

El puesto de cuarto volante es otro de los que está en duda. Un par de meses atrás, la vacante era para Thiago Almada, que sigue teniendo una pequeña luz de ventaja. Ocurre que al ex Vélez le está costando imponerse en Atlético de Madrid. Incluso se especuló con una posible salida. A favor, Almada rindió siempre en la Scaloneta: fue titular en 6 de los últimos 9 encuentros; convirtió 2 goles y regaló 2 asistencias. Y, además, se entiende a la perfección con Messi y el resto de los mediocampistas. Una alternativa es la incorporación de Leandro Paredes, lo que provocaría que Mac Allister o Fernández se corran a la izquierda. Otra posibildad es la inclusión de Nicolás González, uno de los futbolistas fetiche de Scaloni por su funcionalidad. El ex Argentinos Juniors se recuperó de una lesión y este sábado metió un doblete en la victoria 3-2 de Atlético de Madrid ante Real Sociedad.

El párrafo de Lionel Messi no tiene mayor sentido porque nadie duda de que estará desde el inicio contra Argelia. Lo positivo es que Leo llegará con mucho rodaje, muy a pesar de que el nivel de la MLS es como mínimo flojo.

Y el acompañante de Messi suele ser Julián Álvarez por una única razón: el despliegue físico que tiene. Desde el cuerpo técnico consideran que Lautaro Martínez se desgasta mucho si corre como lo hace el atacante del Atlético de Madrid, que lleva el sacrificio en la sangre. Y, como la Pulga ya no está para grandes recorridos, es indispensable el desdoblamiento de la Araña. Igual, el Toro, el referente de área de la Scaloneta, sumará muchos minutos y es posible que comience de titular en un par de encuentros.

