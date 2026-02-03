El 3 de febrero de 1852 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Ese día, en la Batalla de Caseros, Juan Manuel de Rosas fue derrotado por el Ejército Grande, integrado por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, bajo el liderazgo del entonces gobernador entrerriano Justo José de Urquiza.

Pero Caseros no fue solo un hecho ocurrido en las cercanías de Buenos Aires. Fue el resultado de un proceso político y militar que tuvo escenarios claves en el interior, y Gualeguaychú ocupó un lugar destacado en ese camino hacia la organización constitucional.

Luego del Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, el 1° de mayo de 1851, fue necesario tejer alianzas, consolidar acuerdos y planificar la campaña que culminaría en Caseros. En ese contexto, Gualeguaychú fue sede de una reunión decisiva. Los días 29 y 30 de junio de 1851, en la Isla de la Libertad, se encontraron Justo José de Urquiza, el canciller oriental Herrera y Obes y el comandante de la Armada Brasileña, Eugenio Garzón. Allí se discutieron y afianzaron los acuerdos políticos y militares que sostendrían la ofensiva contra Rosas. Apenas habían pasado dos meses del Pronunciamiento, y el rumbo de la historia comenzaba a definirse.

En medio de ese clima de transformaciones, el 4 de noviembre de 1851, la Villa San José de Gualeguaychú fue elevada oficialmente a la categoría de ciudad por decreto de Urquiza. Este ascenso refleja la importancia estratégica y política que Gualeguaychú había adquirido en ese momento histórico.