Por Daniel Serorena

Dice el tango que “20 años no es nada”. Y para quienes vivimos desde adentro aquella epopeya de Central Entrerriano en el TNA 2002/2003, con el ascenso a la Liga Nacional y el posterior campeonato, podemos afirmar que los recuerdos están en la memoria como si hubiera sido la semana pasada.

Mucho se ha hablado y escrito de lo que fue aquel equipo, aquella temporada, de lo que hicieron Los Pibes de Demti como los bautizó la gente, porque los periodistas adoptamos el canto del Bértora para darle nombre a un equipo que fue creciendo con el correr del torneo hasta conseguir el ascenso.

Fabio Demti, el hacedor de aquel equipo, dijo a AHORA ElDia que “en lo personal siento que fue como el gran momento como entrenador, más allá de que después me tocó tener varios años en la Liga, sumar algunos logros importantes. A la distancia, veo que ese equipo me terminó de forjar como entrenador, los jugadores en todo momento mostraron una enorme predisposición para trabajar, fuimos creciendo como equipo y cuando llegamos a las instancias decisivas, apareció el carácter, la personalidad y el buen juego del equipo, que nos terminó llevando a conseguir el ascenso y posteriormente el título de campeón”.

Demti, actual entrenador de Oberá TC en la Liga Nacional, sostuvo que “hasta el día de hoy la gente nos sigue reconociendo y agradeciendo ese ascenso. Inclusive me pasa que muchos chicos, que claramente conocen la historia por lo que les contaron sus padres o hermanos mayores, también me reconocen. Hoy, 20 años después, claramente entiendo que lo que hicimos fue algo histórico”.

“El valor real de lo que conseguimos lo podemos dimensionar ahora con el tiempo. Que la gente nos siga teniendo ese aprecio, ese reconocimiento que en mi caso lo vivo cada vez que vuelvo a Gualeguaychú, es algo que no tiene precio”, sentenció Demti.

Palabra de capitán

Leonardo Segura fue el capitán de aquel equipo. El cordobés había llegado dos temporadas antes a Central y actualmente está radicado en la ciudad, por lo que vive de cerca el cariño de la gente al momento de recordar aquel ascenso.

“Ahora, 20 años después, está clarísimo que hicimos algo muy importante, que quedó marcado a fuego en el hincha de Central y también en el deporte de la ciudad. En ese momento éramos jóvenes, teníamos mucha hambre de gloria, pero también teníamos una inconsciencia de no tomar noción de lo que conseguimos. Puedo decir que fue un grupo hermoso, hoy somos amigos, más allá que el básquet y la vida nos desparramó por distintos lugares, los recuerdos de aquella temporada son inolvidables”, dijo el cordobés a AHORA ElDia.

Sobre la forma en que la gente le hace saber cómo vivió aquella noche histórica del ascenso, Segura dijo que “me ha pasado muchas veces que la gente me contó cuánto tiempo hizo de cola para sacar la entrada del partido, o en el lugar de la cancha que se ubicaba. Algunos chicos, que hoy ya con grandes, varias veces me dijeron que iban a la cancha con su padre. Siempre surge alguna anécdota, alguna historia”.

Ayer hincha, hoy presidente

Francisco Claret es el presidente de Central Entrerriano. Hace 20 años estaba dando sus primeros pasos como dirigente en la Subcomisión de Básquet que apuntaló esa gran campaña, sin dejar de lado al hincha.

“El ascenso lo vivimos en medio de una locura impresionante, esa locura que cada tanto se extraña y mucho en el club. Una caravana de inconciencia total, empujada por la pasión que sentimos por Central”, dijo Claret.

“Recuerdo casi todo porque lo viví con la pasión del hincha pero dando mis primeros pasos como dirigentes, con grandes amigos compartiendo la Subcomisión de Básquet, como los hermanos Martín y Eduardo Romero, Alejandro Arébalo y Maneco Arbelo. Recuerdo lo que fue el regreso de Colón luego de haber eliminado a La Unión, con una caravana interminable, recuerdo la organización a las apuradas del viaje a Puerto Madryn, aquel primer punto que sumamos jugando un básquet estupendo. Recuerdo todo”, expresó el dirigente.

“El 17 de mayo del 2003 fue una de las alegrías más grandes que me regaló el club. Hoy miro para atrás y puedo tomar real dimensión de lo que se logró, también sé que no fue un camino fácil, llevo muchos años de trabajo, dedicación y aprendizaje. Hoy, si me preguntan cuál es el lugar de Central en el básquet, no tengo dudas que es en la Liga Nacional, donde supimos llegar. Ojalá podamos volver, sería otro sueño”, afirmó.

Pasaron 20 años y para muchos parece que fue ayer. Charlando con los hinchas de Central, muchos aseguran que pasando por el Bértora todavía se escuchan algunos gritos sueltos de la hinchada. Otros cantan por lo bajo el “Vamos, Vamos Los Pibes”, como no queriendo olvidarse nunca de aquel sábado lluvioso, que para Central fue el día más dorado de su historia.