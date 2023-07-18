“Los recuerdos son imborrables, cada 18 de julio es imposible no recordar lo vivido”, comenzó Gómez su relato.

El gualeguaychuense se encontraba a 17 cuadras del hecho y estaba de guardia desde las 8 de la mañana. Cuando a las 9:53 escuchó con su compañero la detonación, no sabían a que se debía y no imaginaban que en minutos lo descubrirían.

“Al rato nos despachan para AMIA por una explosión de volumen, uno no se imagina nunca que se va a encontrar con algo de esta magnitud”, expresó sinceramente.

Como la zona era intransitable, Gómez y sus compañeros debieron bajarse dos cuadras antes y llegar caminando al edificio. Inmediatamente comenzaron a atender a las personas y no se retiraron del lugar hasta las 23:30.

Al respecto, el bombero mencionó: “Cuando uno está en el fervor de ese trabajo uno no piensa en irse a su casa, todas las personas que fueron parte del rescate nos olvidamos del tiempo. Trabajamos muchas horas, solo nos tomábamos un break para tomar un café”.

Al otro día, el gualeguaychuense volvió a prestar servicios, sin asistencia psicológica de por medio para procesar los recientes eventos. En este punto, Gómez señaló la importancia de la contención que se puede brindar en estos casos.

“Hoy existe un tratamiento especial para la gente que vive una situación así, es la psicología de la emergencia para que no sea una situación traumática que te quede de por vida, en aquella época no existía”.

“Antes se veía que el hombre se podía bancar todo, ahora le digo a los chicos que cuando viven algo de esta relevancia que no tengan dudas en hacer un tratamiento”, comentó.

Finalmente, Gómez sentenció que la no resolución del atentado se debe a la falta de voluntad política.