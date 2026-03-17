El pasado 9 de enero, Blanca Susana Sola hubiera cumplido 50 años. Al momento de su desaparición la joven de Gualeguaychú tenía 14; fue el 17 de marzo de 1990. Hace seis años, la Policía Federal realizó una proyección de su rostro adulto. “Si está viva, se va a reconocer”, vaticinó uno de sus hermanos. El caso de Blanca Susana engloba la desaparición de una joven en plena democracia y en una Gualeguaychú tranquila.

Las crónicas de la época detallaron que aquella tarde de verano, Susana salió de su casa cerca de las 17 horas rumbo a la de su hermana Gloria, ubicada a dos cuadras de distancia. Cerca de las 19, después compartir unos mates, Gloria se despidió de su hermana y se fue al supermercado. Sin saberlo, esa sería la última vez que vería a Susana.

La joven -que no llevaba su DNI, ni dinero- desapareció en las inmediaciones de las calles Schachtel y 2 de Abril, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia no deja de buscarla.

La familia Sola acudió rápidamente a hacer la denuncia por su desaparición, pero la respuesta que recibieron de la policía dejó demasiado que desear porque lo tomaron como una fuga de hogar.

En tanto, la Justicia descartó la teoría de la fuga, y lo peor llegaría 22 años después: En 2012 la causa fue archivada y destruida. Años después, tras la insistencia de la familia Sola y al trabajo del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2, a cargo de Ignacio Telenta, en 2018 se comenzó a trabajar en la reconstrucción del expediente. En la actualidad, la causa continúa abierta y se siguen convocando testigos.

La novedad fue el aporte de los expertos de la División Individualización Criminal de la Policía Federal, los que crearon la nueva imagen de Blanca, cómo, de acuerdo a ciertos parámetros, se vería hoy, si estuviese viva.

En 2024, se colocó una placa en la parte del frente del domicilio que supo ser su hogar que reza: “Fue vista por última vez el 17 de marzo 1990. Tenía 14 años. Esta es su casa, a la cual nunca regresó. A 34 años de su desaparición, la seguimos buscando… Familia Sola".