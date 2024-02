Queen irrumpió la escena musical argentina en el verano de 1981 con 5 shows en nuestro país, tres de ellos, en el estadio de Vélez Sarsfield. , Brian May, John Deacon y Roger Taylor llegaron a nuestro país en el marco de la gira mundial The Game Tour y fueron furor.

En plena dictadura militar, durante el gobierno de Roberto Viola, miles de argentinos se movilizaron para ver a una de las bandas más queridas de la historia. El impacto fue enorme. De hecho, fue el primer show masivo en una cancha de fútbol.

"Era algo nuevo, y resultó un público fabuloso. Recuerdo la sensación que nos causó que todo el mundo supiera las letras de nuestras canciones en un país en el que el idioma es tan distinto. Fue realmente fantástico", recordó el baterista de la banda sobre esa gran gira.

Freddie Mercury conquistó al público argentino con su voz, su destreza sobre el escenario, su carisma y también por sus inolvidables looks. Uno de los más recordados de su gira por Argentina fue su pantalón engomado súper ajustado en color rojo y que combinó con diferentes remeras durante los conciertos.

We will rock you, Let me entertain you, Play the game y Somebody to love fueron algunas de las canciones que formaron parte del repertorio de los shows que quedaron grabado a fuego en los argentinos que tuvieron el privilegio de verlos en vivo.

Cómo fue el célebre encuentro entre Diego Maradona y Queen



“Me gustaría presentar a un amigo nuestro y de ustedes. Estoy seguro de que lo conocen: Diego Maradona”, dijo Freddie Mercury, que lucía una remera de Argentina, en su última presentación del día 8 de marzo de 1981 desde el escenario que montaron en la cancha de Vélez Sarsfield.

Con la sonrisa que lo caracterizaba, el futbolista argentino salió a escena. En ese entonces tenía tan solo 20 años, jugaba en Boca Juniors. “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora…¡Otro muerde el polvo!”, dijo emocionado y la banda comenzó a tocar el clásico Another one bites the dust.

Según relatan los medios de ese entonces, la buena onda entre el deportista y ellos fue inmediata. De allí salieron las icónicas fotos de los cinco. El líder de la banda posó con la remera argentina y Maradona vistió una remera con la bandera inglesa. Aún faltaban tres meses para la guerra de Malvinas y cinco años para el icónico gol recordado como "La mano de Dios".

Además de un increíble show, el paso de Queen por Argentina dejó varias "perlitas". Una de las más comentadas de ese entonces, fue el pedido del equipo de la banda: necesitaban un peluquero para el cantante. El elegido fue Miguel Romano que, a pesar de la popularidad del conjunto musical, no tenía idea quién era el cantante.

Respecto al corte que le realizó, el estilista le confesó a este medio: "Me encontré con un hombre con ondas, rulos y el cabello largo por debajo de los hombros. Entonces le sugerí: ‘Mirá, lo mejor es hacerte un corte moderno o dejarte largo, como se usa ahora, y acomodártelo’”,

"Me llamaron del hotel directamente. Yo la verdad ni sabía quién era y fue por eso que llamé a mi hija Paola para que me diga de quién se trataba. Cuando llegué al Sheraton estaba lleno de gente", recordó Miguel Romano hace poco en diálogo con La 100.

El famoso estilista, detalló: "Querían un look completamente distinto al que Freddie llevaba. Él no decía nada. Su mánager era el que hablaba por él. Estuve toda la jornada con él... Al otro día me llamaron diciendo que no se podía peinar y terminé yendo tres días seguidos".

Fuente: Gente