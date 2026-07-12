Alos siete minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez destrabó el partido ante Suiza y anotó uno de los mejores del Mundial. La jugada tuvo participación especial de José Manuel López, el tercer 9 que entró a la cancha en el alargue. El delantero de Atlético de Madrid tomó la pelota en la puerta del área e hizo lo que le había faltado al equipo argentino: patear al arco.

¡Y Julián acertó! Tanto, que la pelota entró sin resistencia en el ángulo derecho del arco suizo, defendido por Kobel, que no pudo hacer nada para evitar el 2-1 de la selección argentina. Fue el primer gol de Álvarez en el Mundial, y en un partido en el que no había tenido prácticamente chances. Su partido fue más de pelea con los defensores centrales suizos. Y de tirarse a las bandas para que los laterales suizos no pudieran recibir la pelota sin marca. Premio a ese esfuerzo, Lionel Scaloni lo mantuvo en cancha.

La telemetría de la FIFA mostró que al momento de ingresar en el arco suizo, la pelota viajaba a 86 kilómetros por hora. Inatajable no sólo para Kobel, sino para varios arqueros juntos. Por la potencia, pero también por la dirección. Con el tiempo, el golazo de Julián será recordado casi como el de Maximiliano Rodríguez ante México en Alemania 2006. Por la espectacularidad. Y por la velocidad a la que la pelota ingresó en el arco rival, imparable para cualquier arquero. El gol del exRiver ingresará, sin duda, al ranking de los tantos más gritados en Mundiales.

El autor del golazo argentino habló luego del partido y dejó sus impresiones. “Muy contento. Intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, pero sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos las cosas iban a llegar”, afirmó el delantero en DSports.

Consultado por las críticas, el atacante aseguró que el plantel procura mantenerse al margen. “Siempre se habla mucho. Nosotros tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas. No podemos prendernos a las cosas que se dicen en las redes sociales”, sostuvo. Además, reconoció que el equipo hubiera preferido evitar el tiempo suplementario, aunque destacó la dificultad del rival. “Preferiríamos ganarlo antes, pero sabemos que no es fácil”, expresó. Con la mirada puesta en el cierre del torneo, concluyó: “Quedan dos [partidos] más y vamos a ir con todo”.