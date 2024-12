En el marco de errores en la liquidación de los haberes docentes y mayores descuentos, la referente de Agmer local, Natalia Zucol habló con Ahora Cero Radio y brindó más detalles sobre la situación.

“Son al menos 78 casos en Gualeguaychú y tenemos interminables casos para relevar de docentes afiliados al Agmer. A algunos docentes les han descontado $224.000, en suma todos los casos dan más de 8 millones de pesos, para que nos demos cuenta de los montos de descuento que estamos hablando”, expresó Zucol.

En este marco, la referente local de Agmer apuntó que no es el primer mes que los docentes sufren estos descuentos que no coinciden con lo que expresa el recibo de sueldo, y que todavía no han sido resarcidos.

La Comisión Directiva Central de AGMER estará reunido con Secretaría General del Consejo General de Educación (CGE) en el salón del Consejo General de Educación para discutir este problema.