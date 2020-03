A Caruso no lo para ni el coronavirus: ahora destrozó al Chino Garcé

Por esto mismo, el DT de Belgrano decidió responderle a Ariel Garcé, quien este lunés aseguró que el DT "no le hizo nada bien al fútbol". "Les bajaba un mensaje terrible a los jóvenes diciendo que había que especular, hacer tiempo, por tener la platita en el bolsillo, el auto, la minita", agregó el ex defensor.

En diálogo con radio La Red, el polémico DT le apuntó directamente al Chino por sus dichos y fue muy contundente: "Garcé dijo que yo era un mal ejemplo para los pibes, le dije que no me iba a basurear y ahora que se agarre", comenzó diciendo.

Luego contó un episodio que vivió cuando dirigía a Argentinos, en la previa a un duelo con Independiente: “Me avisaron que no lo ponga contra Independiente, lo puse, hizo un penal al final con la cadera, perdimos. Está el video. A las dos semanas lo echaron de Argentinos", añadió Caruso.

El episodio al que hace mención Lombardi es el del 28 de abril de 2013, cuando le tocó enfrentar al Rojo en un duelo clave por la permanencia en primera. En aquel cotejo, a los 32 minutos del complemento y con el marcador igualado en 1, Garcé bajó a Hernán Fredes dentro del área. Mauro Vigliano no dudó en cobrar el penal que el Rolfi Montenegro cambió por gol.

En diálogo con Clarín, Caruso hundió aún más al Chino con una polémica declaración: "De River lo echaron por un doping. Yo no me como una. Lo de Garcé es típico de los jugadores que se la creen y cuando se retiran, nadie más los nombra. A mí nunca me preguntaron de droga, ni de homosexualidad, ni de ir para atrás. ¿Por qué se lo preguntan a él? Pensá lo que vos quieras", cerró.