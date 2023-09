El increíble hecho dio que hablar en Gualeguaychú y en todo el país. Un “ente maligno” atacó a un policía en la Jefatura Departamental, y no sólo eso, luego Mauro Reinaldi brindó su testimonio de lo ocurrido y mostró fotos de cómo había quedado.

El policía de hoy 31 años que trabajaba desde diciembre como celador en las celdas de los detenidos transitorios en la Jefatura, manifestó en su momento que “desde hace un tiempo que se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos de arriba de las celdas”.

Aquel día, Reinaldi subió la escalera hacia donde hay calabozos vacíos, y sintió “como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada… Quedé todo rasguñado”, sostuvo.

“Entré en nerviosismo pedí auxilio y socorro, me oriné, esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima. Me caigo al piso, me toma de las piernas y me vuelve a meter adentro…queriéndome agarrar. Detenidos desde abajo vieron el forcejeo y han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento también. No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió el joven policía en un relato estremecedor.

Tal dramático relato acompañado de las imágenes parecían darle la razón al policía, pero aquel suceso “paranormal” se empezó a teñir con otras circunstancias que atravesaba el gualeguaychuense y que hacen poner en duda lo ocurrido.

En primer lugar, trascendió que Reinaldi fue denunciado por violencia de género, por lo cual no portaba armas y tenía medidas de restricción hacia la denunciante. Igualmente, por esa causa el policía no fue condenado.

Luego, se conoció que tenía una causa en su contra por abigeato, en la cual si fue condenado, recibiendo tres años de prisión condicional. La Justicia lo encontró culpable entrar junto a otros dos hombres en un establecimiento rural ubicado en Costa del Uruguay Sur de nombre "La Jacinta", apoderarse ilegítimamente de dos vacunos de raza Aberdeen Angus de pelaje negro y matarlos, para luego trasladar la faena en un auto.

El uniformado registra además varios hechos de indisciplina en su legajo interno. Hace un tiempo acusó una lesión en su muñeca por la que tuvo ir en varias oportunidades ante la Junta Médica debido a inconsistencias en sus dichos.

Cómo está hoy Reinaldi y qué pasó aquella noche

En aquel momento del “ataque”, el Jefe de Policía Cesar Primo desestimó que internos hayan sido testigos, y comentó lo que pasó con Reinaldi: “debió intervenir el equipo médico del Hospital Centenario, trasladando una ambulancia al efectivo policial. Él fue examinado por los especialistas y se encuentra medicado, por suerte está bien y fue dado de alta. Los psicólogos están acompañando a nuestro colega, se hablaba en un primer momento de un brote psicótico. Él está en su casa bajo la contención de su familia”.

“Hay personas privadas de su libertad que no vieron nada, y los compañeros que fueron en su ayuda tampoco vieron nada, es todo raro y extraño”, sostuvo en el momento del inédito episodio.

En la actualidad, consultado por Ahora ElDía, Cesar Primo reveló que Reinaldi “está de licencia bajo tratamiento”, y añadió que “está con parte médico bajo seguimiento de los profesionales”.

Es decir, que a casi un año de aquel episodio y pese a la condena por abigeato en su contra, Reinaldi continúa formando parte de la fuerza y cobrando su salario, mientras recibe su tratamiento psicológico.

Además, en cuanto a la investigación de lo que pasó aquella noche, Primo explicó que “por su estado y por estar bajo seguimiento médico no le han recomendado declarar, por lo que estamos a la espera de su evolución para que declare y aporte más datos”.