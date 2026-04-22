Central Entrerriano sufrió un duro traspié en el tercer juego de la serie de octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. El equipo mostró un nivel superlativo durante los primeros tres cuartos, pero tuvo su peor cierre en mucho tiempo y dejó escapar una victoria que le habría permitido recuperar la localía y quedar a un paso de la clasificación.

El conjunto rojinegro afrontó el partido con un plantel diezmado por la baja de Nicolás Reynoso, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el segundo juego, además de las molestias de Cristian Pérez -que arrastra un leve esguince desde el inicio de la serie- y Marcos Panozzo. Aun así, tuvo un comienzo sólido, basado en su intensidad defensiva, que provocó nueve pérdidas en el rival y le permitió cerrar el primer cuarto en ventaja por siete puntos.

En el segundo y tercer período, Central mantuvo el control del juego y llegó a sacar diferencias máximas de 14 y 19 puntos (60-41). Sin embargo, en el último cuarto el desarrollo cambió por completo: perdió firmeza en defensa, se secó en ataque y permitió la reacción de Gimnasia.

De la mano de un descomunal Ezequiel Paz, bien acompañado por el cubano Joan Gutiérrez, el local concretó una remontada notable, igualó el marcador en 70 y terminó quedándose con el triunfo por 86 a 75.

El equipo de Martín Pascal, que tuvo como máximos anotadores a Aquiles Montani y el ecuatoriano Johu Castillo con 17 puntos cada uno, quedó 2-1 abajo en la serie y sin margen de error. Deberá ganar el jueves (20.30) nuevamente en el “Víctor Nethol” de La Plata para forzar un quinto y decisivo encuentro, que se disputará el domingo en el José María Bértora.

-Síntesis-

86-75

Gimnasia y Esgrima (LP): Raúl Pelorosso 5, Ezequiel Paz 29, Joan Gutiérrez 20, Agustín Vergara 0 y Gian Franco Sinconi 6 (fi), Matías Carneglia 10, Pedro Pérez Di Salvo 4 y Juan Francisco Boffeli 12. DT: Fabián Renda.

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 10, Cristian Zenclussen 1, Aquiles Montani Wortzel 17, Johu Castillo 17 y Mario Ghersetti 10 (fi), Cristian Pérez 6, Juan Siboldi 8 y Marcos Panozzo 6. DT: Martín Pascal.

Parciales: 16-23, 37-49 y 51-66.

Árbitros: Fernando Sampietro y Florencia Benzer

Estadio: Polideportivo Víctor Nethol (La Plata)