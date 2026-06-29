Las autoridades venezolanas elevaron a 1.450 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el domingo. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los sismos dejaron más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira. Además, indicó que más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, participan en el operativo de asistencia. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.

En paralelo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión encargada de inspeccionar las viviendas afectadas para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para volver a ser habitadas.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan cinco días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.