Una de las secuelas del terrorismo de Estado instaurado durante la última dictadura fue la perdida de identidad de cientos de bebés, que fueron robados de sus familias y dados irregularmente en adopción. Se calcula que unos 500 niños fueron secuestrados mientras sus madres estaban en cautiverio, y al día de hoy, gracias al trabajo pionero de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, se logró restituir la identidad de 140.

Muchos de ellos tienen relación con Entre Ríos, sea por lugar de nacimiento o vínculo familiar. En todos los casos se remiten sus nombres al sitio de Abuelas de Plaza de Mayo donde se consignan sus historias.

El caso más emblemático ocurrido en la capital entrerriana es el de Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Nacida en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, durante el cautiverio de su madre, restituyó su identidad en 2008. Es hija de Edgar Tulio “Tucho” Valenzuela y de Raquel Carolina Ángela Negro. La restitución de su identidad se logró gracias al trabajo conjunto entre el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y las abogadas de la causa en Rosario. Hasta el día de hoy Sabrina busca incansablemente a su hermano mellizo, nacido junto con ella en el Hospital Militar de la capital entrerriana en 1978.



Existen otros nietos restituidos que, si bien no nacieron en la provincia, tienen vínculos con Entre Ríos por el lugar de origen de sus padres, y muchos de ellos tienen o tuvieron familiares en la provincia.

De acuerdo a la información facilitada por Marcelo Boeykens, abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, y disponible en el sitio oficial de Abuelas, entre ellos puede mencionarse a:

–Alejandro Pedro Sandoval Fontana, nacido en enero de 1978 durante el cautiverio de su madre. Hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe, oriunda de Viale, y Pedro Fabián Sandoval, de Nogoyá, secuestrados en la localidad de Caseros.

–Victoria Donda Pérez, nacida en agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre. Es hija de María Hilda Pérez y José María L. Donda, oriundo de Diamante.

–María Catalina De Sanctis Ovando nacida el 11 de agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre. Hija de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis, oriundo de Concepción del Uruguay.

–Juan Cabandié Alfonsín, nacido en marzo de 1978. Hijo de Alicia Elena Alfonsín y Damián Abel Cabandié, nacido en Villaguay.

–Jorgelina Paula Molina Planas, nacida el 5 de agosto de 1973, secuestrada junto a su mamá. Es hija de Cristina Isabel Planas, oriunda de Paraná, y de José María Molina.

–Paula Cortassa Zapata, nacida el 13 de diciembre de 1975, secuestrada junto a sus padres. Es hija de Blanca Josefa Zapata, nacida en Victoria, y de Enrique Cortassa.

–Andrés La Blunda Fontana, nacido el 25 de enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Hijo de Mabel Lucía Fontana, oriunda de Diamante que pasó sus años de estudiante en Paraná, y de Pedro La Blunda.

–Adriana Garnier Ortolani, nacida en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Es hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier, quien nació en Concepción del Uruguay.

–Federico Luis Spoturno, nacido el 27 de julio de 1975 y secuestrado con su mamá. Es hijo de Alicia Haydée Jáuregui y Luis Alberto Spoturno Pérez, oriundo de Paraná.

Fuente: Ahora