Luego de que las autoridades le anulen el registro de la primera vuelta por tocar el leca, el pilarense finalizó último, lugar desde donde saldrá el domingo en la carrera principal que se dará a las 13 horas en el Circuito Internacional de Qatar.

Además de Colapinto, quienes quedaron afuera son: el japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, el francés Esteban Ocon de Haas, el británico Lewis Hamilton de Ferrari y el canadiense Lance Stroll de Aston Martín.

El australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position y largará primero en la carrera principal del Gran Premio de Qatar este domingo.

La primera fila de la parrilla de salida la completará el otro piloto de la escudería, el británico Lando Norris. Tercero saldrá el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y los Mercedes del británico George Russell y del italiano Andrea Antonelli, largarán cuarto y quinto respectivamente.

La parrilla de salida del Gran Premio de Qatar

1-Oscar Piastri (McLaren)

2-Lando Norris (McLaren)

3-Max Verstappen (Red Bull)

4-George Russell (Mercedes)

5-Andrea Antonelli (Mercedes)

6-Isack Hadjar (Red Bull Racing)

7-Carlos Sainz (Williams)

8-Fernando Alonso (Aston Martin)

9-Pierre Gasly (Alpine)

10-Charles Leclerc (Ferrari)

11-Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)

12-Liam Lawson (Red Bull Racing)

13-Oliver Bearman (Haas)

14-Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15-Alexander Albon (Williams)

16-Yuki Tsunoda (Red Bull)

17-Esteban Ocon (Haas)

18-Lewis Hamilton (Ferrari)

19-Lance Stroll (Aston Martin)

20-Franco Colapinto (Alpine)

