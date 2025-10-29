El dólar al público amplía a 30 pesos o 2% la caída de este miércoles, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista es negociado a $1.474,85 para la venta y a $1.422,76 para la compra.

En tanto que el dolar blue cae 10 pesos este miércoles, a $1.460 para la venta. El billete marginal se consolida como el más barato de todos.

Recordemos que el dólar al público subió 35 pesos o 2,4% el martes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Así redujo a 20 pesos o 1,3% el descenso desde los $1.515 del viernes 24 de octubre, la última sesión antes de las elecciones.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.487,76 para la venta (alza de 35,98 pesos o 2,5%) y a $1.432,91 para la compra.