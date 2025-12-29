Con una producción audiovisual que promete contar un detrás de escena como nunca antes de la conformación de una comparsa, Marí Marí lanzó su serie.

A través del canal de youtube de la comparsa, estrenaron la primera parte del capitulo uno.

Allí, adentran al espectador a lo que es el Carnaval del País, y sobre el final prometen comenzar a revelar los secretos del espectáculo, lo que no se ve dentro de la pasarela, siempre dentro de la óptica de la comparsa rojinegra.