Finalmente, luego de más de 100 días de detención y tras los reclamos del kirchnerismo duro, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la prisión domiciliaria.

El encuentro ocurrió este miércoles durante una hora y media. Por el momento no difundieron una foto y aún no decidieron si lo harán. La falta de una imagen desnuda, de mínima, que hay una tensión letente que no se saldó en una sola reunión.

El contenido de la conversación fue principalmente electoral, pero también hablaron sobre la situación nacional en general y la internacional. De un panorama complejo para la Argentina pese al apoyo rotundo que le dio el gobierno de Donald Trump.

“Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”, coincidieron desde ambos entornos. Ese fue el eje central de la conversación. Ahí está la clave de este momento del peronismo bonaerense. Más allá de las diferencias, la importancia es juntar voluntades bajo el mismo techo.

La última vez que se vieron fue el 10 de junio, en el PJ, antes de que CFK fuera detenida. En aquella oportunidad, el Gobernador estuvo menos de una hora dentro de la sede histórica del partido, que estaba plagada de dirigentes del kirchnerismo que esperaban, junto a ex presidenta, la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Esa tarde Kicillof entró a histórico edificio en el auto de la gobernación y fue cuestionado por la militancia cristinista con cánticos que le recordaba que el liderazgo del peronismo estaba en manos de una mujer y que esa mujer era Cristina Kirchner.

Y el último mano a mano entre ellos ocurrió el 6 de ese mismo mes.