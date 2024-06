El 8 de febrero de 2012, el genio musical Luis Alberto Spinetta abandonó el plano terrenal para transformarse finalmente en leyenda eterna. A lo largo de su vida compuso un magistral repertorio y sus canciones forman parte del cancionero popular argentino. “El Flaco” dejó este mundo, pero su obra y su memoria vivirá por siempre.

Y que mejor manera de mantener vivo ese legado que reviviendo esas interpretaciones, darles una vuelta de tuerca, pensarlas y recrearlas en estilos musicales diferentes, haciendo con este juego un homenaje a uno de los padres del rock nacional.

Y todo eso pensó el productor musical oriundo de Gualeguaychú Néstor Díaz, cuando pocos meses después de la muerte de Spinetta decidió convocar a varios de los cantantes más importantes del país para grabar el disco triple “Raíz Spinetta”, un compendio que contiene 53 canciones del Flaco, pero reversionadas al folklore.

“Este disco nació de una idea madre de homenajear a Luis Alberto Spinetta desde el folklore. La convocatoria inicial fue para arreglar dos o tres canciones y eso lo llevamos a cabo prácticamente en una semana; lo que pasó después fue como una cadena de casualidades, pues algunos artistas que ya me conocían, repararon en mis conocimientos sobre Spinetta y, obviamente, del folklore. Cuando uno de mis arreglos llegó a destino, me llamó Mauro Torres para decirme que le pareció buenísimo y que quería conocerme. Pues bien, nos juntamos en mi estudio y yo le dije: ‘Che, hay que hacer un disco, pero cuidando las versiones y que el estilo de cada ritmo sea un folklore de mucho vuelo’, o sea algo cercano al mundo Spinetta. Torres me dijo que lo que yo le proponía, también se lo diría, nada menos que a Rodolfo García (baterista de Almendra, el primer grupo de Spinetta), así que con su padrinazgo, más mi dirección artística y producción general, arranqué con las grabaciones en mi estudio, lo que llevó más de un año y medio”, rememoró Néstor Díaz sobre el proyecto que lo llevó e tener una experiencia maravillosa a la hora de crear este disco triple.

Fue entonces que los autores del proyecto, Néstor Diaz y Mauro Torres, trabajaron con la idea de “expandir la obra tan personal de El Flaco y presentar sus canciones dentro de las formas del cancionero popular argentino, para acercarlas a otras sensibilidades, para redescubrir y celebrar la herencia de un genio único en su raza y también como una invitación a bucear en su herencia mágica”.

Fue en 2014 cuando se lanzó “Raíz Spinetta”, del cual participaron más de 60 solistas de diferentes géneros de la música argentina y músicos históricos que acompañaron a Luis Alberto Spinetta. Entre los músicos que participaron se destacan los nombres de León Gieco, Mavi Díaz, Nahuel Pennisi, Teresa Parodi, Bruno Arias, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Lorena Astudillo y Lito Vitale, entre muchísimos otros.

“Este fue un verdadero desafío, meterse con la obra de Spinetta es muy complicado, su gente no acepta otra cosa que no sea su propia obra, así que me armé de un guion para la prensa, donde explicaba de que se trataba este disco. A partir de ese momento trabaje muy duro para que las canciones que eligieran los artistas invitados tuvieran Raíz, aire folklórico, interpretación de la poesía, y fundamentalmente, que conservaran el vuelo y la magia de cada canción. Creo que la mezcla de todo esto más un toque de energía del más allá... Es como se logró esto que mencionas, no perder nunca la esencia de su obra”, sostuvo Néstor Díaz sobre el proceso de creación.

Las interpretaciones terminaron creando una serie de versiones cercanas a nuestros ritmos regionales. La edición, además, incluye además tres dibujos originales del compositor, más las fotografías y el diseño gráfico de quienes fueron sus colaboradores habituales. Finalmente, esta obra que cumple 10 años también tuvo un fin altruista ya que todo lo recaudado fue a beneficio de la Fundación Huésped, una ONG que trabaja en dar una respuesta al VIH/sida, pero no sólo como enfermedad biológica sino como una problemática social.

Leandro Cahn, director de comunicación de la Fundación Huésped, habló sobre la importancia que tuvo Raíz Spinetta para la fundación: “Es un orgullo que los productores de esta obra hayan pensado en nosotros como receptores de sus beneficios. Si algo aprendimos en estos 35 años en los que hemos estado trabajando con la fundación Huésped es que la única forma de frenar la epidemia es con el compromiso de todos”.

Producido por Alfiz Discos, “Raíz Spinetta” tiene diseño de Alejandro Ros –quien realizó las tapas de los últimos discos de Spinetta– y fotografías del archivo de Eduardo “Dylan” Martí, fotógrafo y amigo personal del músico. Todos los registros son originales y fueron realizados en 22 estudios de Buenos Aires entre marzo de 2013 y julio de 2014, excepto Bagualerita, canción dedicada por Spinetta a Liliana Herrero y publicada en 2011 por la intérprete, quien por razones de fuerza mayor no pudo participar de las grabaciones, pero no quiso estar ausente de esta edición así que se incluyó ese material.

Todo este trabajo llevó a que en 2015 la industria musical quedara embelesada por este trabajo al punto tal de otorgarle en 2015 el Premio Gardel en la categoría “Mejor Álbum Conceptual.

Spinetta en su niñez vestido de gaucho

Sin embargo, la historia de Néstor Díaz no nació ni culminó con este maravilloso homenaje. Con el regreso de la Democracia, en 1983, se instaló en Buenos Aires para perfeccionarse en su carrera musical. Gracias a su talento y su trabajo contaste, meticuloso e intenso se terminó haciendo un lugar en ese mundo y terminó trabajando con varios de los artistas más prestigiosos de la escena musical argentina.

La música, además, lo llevó a conocer quien es hasta hoy su compañera de ruta más fiel: la cantante Laura Casariego. Juntos tuvieron dos hijas y desde hace ya varios años están radicados en España, donde el universo musical sigue siendo central en sus vidas. En Madrid montaron un espectáculo de tango al cual le sumaron degustaciones de vinos, sobre todo argentinos.

Sin embargo, a una década, el disco Raíz Spinetta sigue marcando el presente de Néstor, quien atesora en su memoria los mejores recuerdos de esta odisea “spineteana“ que sigue conmoviendo.

COLUMNA DE OPINIÓN

“Fue un orgullo haber sido parte de Raíz Spinetta”

Mavi Díaz

Cantante – Intérprete de “Laura Va” en Raíz Spinetta

A mí me tocó participar y lo hice con las Folkies. Creo que fui una de las primeras personas a las que llamó Néstor Díaz y Mauro Torres para hablar sobre el proyecto y contarme sobre qué iba a tratar y sobre lo que tenían intenciones de hacer.

Por supuesto, me tiré de cabeza y dije que sí, que cuenten conmigo para participar de “Raíz Spinetta”. Entonces me dijeron que piense cuál canción quería cantar, y yo les contesté que no tenía nada que pensar, que yo quería cantar “Laura Va”. Unos añitos antes, cuando todavía vivía Luis Alberto, habíamos pensado en hacer una versión así, en baguala, hacer la canción un poquito más folclórica. Se lo comentamos a Luis y él se copó mucho.

Lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo porque después él se enfermó. Pero yo ya tenía en la cabeza el arreglo y cuando Mauro y Néstor me hicieron la propuesta de participar del disco dije automáticamente que sí y enseguida elegí la canción.

Creo además que fuimos de las primeras en grabar y mandar el material. Estábamos justo terminando nuestro disco “Todo Sí!” y fue un bonus track que agregamos.

Quedamos muy felices por cómo quedó la canción, y es uno de los orgullos más grandes que tengo en mi corazón es haber participado en “Raíz Spinetta”.

Al poquito tiempo que salió la canción tanto en “Raíz Spinetta” como en nuestro disco “Todo Sí”, me encontré con Rodolfo García (baterista de Almendra) en un evento y vino a felicitarme conmovido por la versión de “Laura Va”.

Así recuerdo nuestra participación en ese disco precioso, que merece ser difundido porque es el folklore rindiendo el homenaje a este gran compositor, que demuestra que sus canciones, cuando son tan perfectas –como lo son todas las canciones de Luis Alberto–, pueden ser interpretadas en cualquier estilo.