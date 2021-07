"A Gonzalo lo mataron y tiene que haber un responsable", dijo novia de Calleja

La novia y el hermano de Gonzalo Calleja, el contador de 29 años hallado muerto en un descampado de Paraná, pidieron que se encuentre al responsable y reconocieron que la víctima realizaba operaciones de compra y venta de dólares, además de trabajar en la parte contable de una empresa constructora.

Sofía, novia de Gonzalo, fue la última persona en comunicarse con él el pasado miércoles por la tarde, luego se perdió el rastro del joven. “Me comentó que iba a hacer un cambio de dólares, después de eso nos íbamos a ver. El último mensaje que le mandé ya no le llegaba”, dijo.

“No hay explicación, la gente de ese barrio sabe quiénes fueron, hay nombres; por eso pedimos por favor que no quede inconcluso, esto no puede quedar así porque él no le hacía daño a nadie, era una excelente persona, no quiero que quede en la nada o que queden un tiempito y después lo larguen. A él lo mataron y tiene que haber un responsable”.

Tras, ello, Sofía afirmó que Gonzalo “nunca se iba a meter en un lugar así”, en relación al lugar donde fue hallado su automóvil, en una calle detrás de la Escuela Hogar.

En tanto, Lucas Calleja, hermano del contador, dijo que Gonzalo “eventualmente por la tarde, cada tanto, hacía alguna transacción de venta y compra de dólares. Si él fue por propia voluntad hasta ese lugar, estoy convencido de que fue contactado por alguien conocido o de confianza para realizar esa transacción. Pero no sé si habrá estado amenazado o cómo será la situación del que lo contactó”.

Finalmente, destacó que la Justicia y la policía “se han movido muy bien” y pidió “que no abandonen el trabajo, porque tiene que haber un culpable” ya que su hermano “no apareció muerto, lo mataron”. (El Once)