La edición 2026 del Carnaval del país quedará en la memoria como una de las competencias más parejas de la historia.

Papelitos, Marí Marí, O´Bahía y Ará Yeví esperan ansiosos que el reloj marque las 20, horario en el que comenzará la apertura de sobres que develará quién se convierte en la comparsa ganadora de este año.

Martín Fernández, arengador de Papelitos, aseguró que “todos hablan de que la pelea es con Marí Marí pero me quedan dudas que alguna de las otras no se metan en la pelea” y agregó: “Es el carnaval más parejo de los últimos tiempos”.

Emma Fernández es director de Batería Aplanadora de la comparsa de Central Entrerriano y con humor sostuvo que “si no es es Marí Marí, Marí Marí”. “Felicito a todas las comparsas porque estamos en presencia de un Carnaval muy parejo”, afirmó.

Celeste Piaggio está al frente de Las Audaces, la batucada de O´Bahía y reconoció que en Pescadores “hay bastante ansiedad, vivimos una temporada hermosa y logramos un gran producto por eso sentimos que estamos en la pelea"

Julio Martínez, uno de los integrantes con mayor trayectoria en Ará Yeví fue autocrítico con el comienzo de la competencia pero se mostró muy optimista de cara a esta noche: “regalamos dos noches porque arrancamos mal, pero si nos vieron a partir del tercer sábado se dieron cuenta que estamos para disputar la copa”.

Las cartas están sobre la mesa y ya nada puede cambiar. El nombre de la ganadora ya está escrito y sólo resta que sea develado. Esta noche, a las 20 sabremos quién se queda con el título de la mejor fiesta que tiene el verano argentino.